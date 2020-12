शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वर्षावर अकाली दलासोबत खलबतं

मुंबईः केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आज दहाव्या दिवशीही आंदोलन सुरुच आहे. शनिवारी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेची पाचवी फेरी पार पडली. सध्या केंद्र सरकारने लागू केलेला कृषी कायदा मोडीत काढण्यासाठी देशातील सर्व स्थानिक पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची शिरोमणी अकाली दलाचे नेते भेट घेत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शिरोमणी अकाली दलाचे उपाध्यक्ष आणि खासदार प्रेमसिंग चंदू माजरा यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थान वर्षा बंगल्यावर त्यांची भेट झाली आहे.

या भेटीनंतर प्रेमसिंग चंदू माजरा यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, शेतकऱ्यांच्या सर्व आंदोलनांना शिवसेनेने पाठिंबा दिला आहे. दिल्लीच्या समन्वय बैठकीमध्येही शिवसेना सहभागी होणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

Mumbai: A Shiromani Akali Dal delegation met Maharashtra CM Uddhav Thackeray today.

"He said that he'll support all programs of farmers during agitation. He'll also come to the meeting in Delhi two weeks later. He said that he'll support farmers' agitation," says the delegation. pic.twitter.com/xbPxGgfnB8