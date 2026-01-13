शिवसेनेचा भाजपला 'दे धक्का', राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिंदे गटाला दिली साथ

अंबरनाथ, ता. १२ (वार्ताहर) : गेल्या पंधरा दिवसांपासून तापलेले अंबरनाथचे राजकारण अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले असून भाजपला शिंदे गटाने जोरदार धक्का दिला आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी युतीचे सदाशिव पाटील उपनगराध्यक्षपदी निवडून आले असून नगर परिषदेवर शिवसेना (शिंदे गटाने) पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. राष्ट्रवादीच्या चार नगरसेवकांना आपल्या बाजूने वळवण्यात शिवसेनेला यश आल्याने नगर परिषदेत युतीने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे..अंबरनाथ नगर परिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदासाठी रंगलेल्या अटीतटीच्या लढतीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) युतीचे ज्येष्ठ नगरसेवक सदाशिव पाटील यांनी बाजी मारली आहे. नगर परिषद मुख्यालयातील सभागृहात सोमवारी (ता. १२) पार पडलेल्या निवड प्रक्रियेत पाटील यांनी भाजप पुरस्कृत महाआघाडीचे उमेदवार प्रदीप पाटील यांचा चार मतांनी पराभव केला. ५९ सदस्यीय अंबरनाथ नगर परिषदेत कोणत्याही एका पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नसल्याने ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली होती..शब्द उधार घेतो, लाव रे तो व्हिडीओ! फडणवीसांनी ठाकरे बंधूंना त्यांच्याच व्हिडीओतून दिलं उत्तर, ३ मिनिटांचा VIDEO दाखवला.सदाशिव पाटील यांना एकूण ३२ मते मिळाली, तर प्रदीप पाटील यांना २८ मतांवर समाधान मानावे लागले. भाजपच्या १४ नगरसेवकांसह काँग्रेसचे १२, एक अपक्ष आणि नगराध्यक्षांचे मत मिळूनही भा जप-काँग्रेस आणि अंबरनाथ विकास आघाडीला विजयाचा आकडा गाठता आला नाही. उपनगराध्यक्ष म्हणून सदाशिव पाटील यांची निवड होताच खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, शिवसेना शहरप्रमुख अरविंद वाळेकर, माजी नगराध्यक्ष सुनील चौधरी आदींनी त्यांचे अभिनंदन केले..कार्यकर्त्यांमध्ये राडाउपनगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी पालिकेत शिवसेना व भाजप कार्यकर्ते आमनेसामने आल्याने मोठा गदारोळ झाला. यावेळी भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार घोषणाबाजी सुरू झाली. या गोंधळात भाजपच्या एका महिला कार्यकर्त्याने चप्पल दाखवत संताप व्यक्त केला. तर काही कार्यकर्त्यांनी अश्लील हावभाव व शिवीगाळ केल्याने परिसरात तणाव निर्माण झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.