अजित पवारांच्या घातपातामागे सुनील तटकरेंचा हात? शिवसेना नेत्यांचा आरोप, चौकशी करण्याची मागणी

मुंबई : "सुनील तटकरे यांना स्वतःला उपमुख्यमंत्री व्हायचे होते, असे मी ऐकतोय. त्यामुळे अजित पवारांच्या घातपातामागे सुनील तटकरेंचाही हात होता का? या दिशेने तपास करावा," अशी मागणी शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी सोमवारी केली. आपली महत्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी तटकरे काहीही करू शकतात, असेही कदम म्हणाले..रामदास कदम यांनी तटकरे यांचा एकेरी उल्लेख करत त्यांना लक्ष्य केले. "तटकरे हे अजित पवार यांच्या सर्वांत जवळचे का होते? हे माझ्यापेक्षा पत्रकारांना जास्त माहिती आहे. मी काय बोलू? सुनेत्राताईंनाही हळूहळू कळेल. ताई हुशार आहेत, त्यांना समजेल, तटकरे कुणाचेही होणार नाहीत. ते अंतुले साहेबांचे पीए होते. अंतुले साहेबांना यांनीच संपविले. जो माणूस यांना जवळ येतो, त्यांना ते संपवतात," अशा शब्दांत कदम यांनी टीका केली." विधानसभेला माझ्या मुलाच्या विरोधात त्याने काम केले." असा आरोप कदम यांनी केला..Central Railway: मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले! मेल-एक्स्प्रेस, लोकलमध्ये चेन पुलिंगच्या सहा घटना; काय घडलं?.कदमांना नोटीस पाठविणार : तटकरेशिवसेना नेते रामदास कदम यांचे मानसिक संतुलन ढासळले असून त्यांना उपचार घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी केलेले आरोप पूर्णपणे निराधार व कल्पोकल्पित असून, याप्रकरणी त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठविणार असल्याचा इशारा राष्ट्रवादी कीग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, खासदार सुनील तटकरे यांनी दिला..रामदास कदम यांनी सुनील तटकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना तटकरे यांनी हे आरोप फेटाळले, रामदास कदम यांनी आपल्यावर आरोप करण्यापूर्वी शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी त्यांच्यावर केलेल्या आरोपांचा आधी खुलासा करावा, असा उलटवार तटकरे यांनी केला..स्वतःची प्रतिमा नेमकी काय आहे, हे त्यांनी जनतेसमोर स्पष्ट करावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. तटकरे म्हणाले की, त्यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देण्यास अर्थ नाही. मात्र, ज्या प्रकरणात कायदेशीर लढा देण्याची आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जाईल..Mumbai Fire: मुंबईत फटाक्यांच्या स्फोटामुळे दुकानाचा स्लॅब कोसळून १६ वर्षीय मुलाचा मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.