मुंबई

अजित पवारांच्या घातपातामागे सुनील तटकरेंचा हात? शिवसेना नेत्यांचा आरोप, चौकशी करण्याची मागणी

Ramdas Kadam On Ajit Pawar Death: अजित पवारांच्या घातपातामागे सुनील तटकरेंचाही हात होता का? या दिशेने तपास करावा," अशी मागणी शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी केली.
Ramdas Kadam On Ajit Pawar Death

Ramdas Kadam On Ajit Pawar Death

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : "सुनील तटकरे यांना स्वतःला उपमुख्यमंत्री व्हायचे होते, असे मी ऐकतोय. त्यामुळे अजित पवारांच्या घातपातामागे सुनील तटकरेंचाही हात होता का? या दिशेने तपास करावा," अशी मागणी शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी सोमवारी केली. आपली महत्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी तटकरे काहीही करू शकतात, असेही कदम म्हणाले.

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