Mumbai Dahi Handi record: शीव कोळीवाड्यातील ‘मोठ्या देवी’ गोविंदा पथकाचा विक्रम; ४०० गोविंदांनी रचले ८ थर, ५ ट्रॉफीही पटकावल्या

मुंबई : गोपाळकाला सणाचा उत्साह संपूर्ण मुंबईत पाहायला मिळत असतानाच शीव (सायन) कोळीवाड्यातील श्री. मोठ्या देवी गोविंदा पथकाने आपल्या जिद्द, मेहनत आणि एकजुटीच्या जोरावर तब्बल ८ थर रचत नवा इतिहास घडवला. आई एकविरा देवीच्या आशीर्वादाने साकारलेल्या या कामगिरीमुळे संपूर्ण शीव कोळीवाड्यात अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..या ऐतिहासिक कामगिरीसाठी पथकातील ४०० हून अधिक गोविंदांनी सहभाग घेतला. नोकरी, व्यवसाय आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत या गोविंदांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून ८ थरांचे स्वप्न उराशी बाळगून सराव केला..दोन महिन्यांची मेहनत अन् एकच ध्येयदिवसभराची धावपळ संपल्यानंतर गोविंदांचा सराव सुरू व्हायचा. सरावादरम्यान झालेल्या चुका, पडणे, पुन्हा उभे राहणे आणि प्रत्येक वेळी सहकाऱ्यांनी दिलेला धीर यातूनच या विक्रमाची तयारी झाली.थर रचताना केवळ ताकद नव्हे, तर संतुलन, संयम, शिस्त आणि एकमेकांवरील विश्वास महत्त्वाचा असतो. प्रत्येक गोविंदाने आपली जबाबदारी अचूकपणे पार पाडत या आव्हानासाठी स्वतःला तयार केले..सूर्यकांत कोळी यांचे प्रशिक्षणपथकाला सूर्यकांत कोळी यांच्या प्रशिक्षणाचे मार्गदर्शन लाभले. तर महेश कोळी यांनी समन्वयक म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली.त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोविंदांनी सातत्याने सराव करत थरांची उंची वाढवण्याचा प्रयत्न केला. अखेर सरावाचे रूपांतर प्रत्यक्ष कामगिरीत झाले आणि ४०० हून अधिक गोविंदांनी मिळून ८ थरांचा मानवी मनोरा उभा केला.सर्वात वरच्या थरावर पोहोचलेल्या गोविंदाने हंडी फोडताच अनेक दिवसांपासून पाहिलेले स्वप्न साकार झाले. या क्षणी पथकातील गोविंदांसह संपूर्ण कोळीवाड्यात जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले..५ ट्रॉफींसह रोख पारितोषिक८ थरांची विक्रमी कामगिरी करण्यासोबतच श्री. मोठ्या देवी गोविंदा पथकाने विविध स्पर्धांमध्ये तब्बल ५ ट्रॉफी आपल्या नावावर केल्या. याशिवाय पथकाने रोख पारितोषिकही पटकावले.त्यामुळे यंदाची कामगिरी पथकासाठी विशेष ठरली आहे. विक्रमी थर आणि स्पर्धांमधील यशामुळे पथकाच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे..ताकदीपेक्षा एकजुटीचा विजयया यशामागे केवळ शारीरिक ताकद नव्हती. विश्वास, शिस्त, संयम आणि एकमेकांसाठी उभे राहण्याची भावना ही या कामगिरीची खरी ताकद ठरली.गोविंदांची पार्श्वभूमी, व्यवसाय, कामाचे स्वरूप किंवा वय यापैकी कोणतीही गोष्ट त्यांच्या ध्येयाच्या आड आली नाही. सर्वजण एका ध्येयासाठी एकत्र आले आणि त्यातूनच ८ थरांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरले..कोळीवाड्याचा अभिमान उंचावलाश्री. मोठ्या देवी गोविंदा पथकाची ही कामगिरी केवळ ८ थरांची नाही, तर मेहनत, एकजूट आणि श्रद्धेच्या जोरावर अशक्य वाटणारे स्वप्नही साकार करता येते, याचा प्रेरणादायी संदेश देणारी आहे.आई एकविरा देवीच्या आशीर्वादाने शीव कोळीवाड्याच्या या गोविंदांनी आपल्या मेहनतीला यशाची उंची देत संपूर्ण कोळीवाड्याचे नाव अभिमानाने उंचावले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.