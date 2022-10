CM शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात धडाडणार ठाकरेंची तोफ; 'या' दिवशी जाहीर सभा

मुंबई : शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या दसरा मेळाव्याची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरु आहे. या दोन्ही मेळाव्यांची तयारीही दोन्ही गटांकडून जोरदारपणे सुरु आहे. पण शिवाजी पार्कवरच्या मेळाव्यानंतर उद्धव ठाकरे चार दिवसांनंतर परत जाहीर सभा घेणार आहेत. विशेष म्हणजे ही सभा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात होणार आहे. (Shivsena Uddhav Thackeray Public Rally will be at Tembhi Naka Thane on 9 Oct 2022)

सूत्रांच्या माहितीनुसार, दसरा मेळाव्यानंतर ९ ऑक्टोबर रोजी ठाण्याच्या टेंभी नाका इथं उद्धव ठाकरे जाहीर सभा घेणार आहेत. या सभेच्या माध्यमातून ते थेटपणे एकनाथ शिंदे यांना आव्हान देणार आहेत. ही सभा उद्धव ठाकरेंसाठी गेम चेंजर ठरु शकते असंही मानलं जात आहे. कारण यानंतर काही दिवसांतच मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यत आहे.

त्यामुळं ठाण्यात मूळ शिवसेनेचं बस्तानं हलू न देणं तसेच एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला उद्धस्त करण्याचा ते हरऐक प्रयत्न करणार आहेत. पण या सभेचा असा किती परिणाम होतो हे पहाणं महत्वाचं ठरेल.