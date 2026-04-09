मुंबई : शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाने आपल्या जोगेश्वरी येथील ३२३ सदनिका एमएमआरडीएला ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. त्या सदनिकांची आता एमएमआरडीएला भुरळ पडली असून, त्या मालकीतत्त्वावर खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यानुसार ४२ कोटी रुपये किमतीला खरेदी करण्याचा प्रस्ताव शिवशाहीला दिला आहे. मात्र, संक्रमण सदनिका विकता येत नसल्याने शिवशाहीने एसआरए प्राधिकरणाकडे सल्ला मागितला आहे. .झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवत असताना तेथील झोपडीधारकंची तात्पुरत्या स्वरूपात वास्तव्याची व्यवस्था करावी लागते. त्यासाठी शिवशाहीने ठिकठिकाणी मुंबईत पाच हजारहून अधिक संक्रमण सदनिका उभारल्या आहेत. त्या एसआरए प्रकल्प राबवणाऱ्या विकसकांना भाडेतत्त्वावर दिल्या जातात..दरम्यान, एमएमआरडीएने ठाणे बोरिवली बोगदा प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या रहिवाशांकरिता जोगेश्वरी येथील शिवशाहीच्या संक्रमण सदनिका भाड्याने घेतल्या आहेत. त्यासाठी प्रति महिना आठ हजार रुपये भाडे मोजले जात आहे. एमएमआरडीएला भविष्यातही संक्रमण सदनिकांची आवश्यकता भासणार असल्याने त्यांनी सदर सदनिका मालकीतत्त्वावर विकत घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.काय निर्णय घेतला जावा, याबाबत शिवशाहीने एसआरए प्राधिकरणाकडे सल्ला मागितला आहे..भाड्याला पसंतीशिवशाहीने प्रकल्पग्रस्तांसाठी दिलेल्या सदनिकांच्या बदल्यात एमएमआरडीएने नुकतेच एक कोटी ६३ लाख रुपयांचे भाडे शिवशाहीला वळते केले आहे. त्यामुळे सदनिका मालकीतत्त्वावर न देता भाडेतत्त्वावर कायम ठेवाव्यात, त्यामुळे शिवशाहीला उत्पन्न सुरू राहील, अशी भूमिका शिवशाहीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आहे.