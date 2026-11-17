मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेडने कंबर कसली आहे. त्यानुसार शिवशाही आता पंतप्रधान आवास योजना (पीएमएवाय २.०) अंतर्गत १० हजार घरे उभारणार आहे. पहिल्या टप्प्यात कल्याण आणि अंबरनाथ तालुक्यात प्रत्येकी पाच हजार घरे उभारली जाणार आहे. या प्रस्तावाला राज्यस्तरीय नियंत्रण समितीने मंजुरी दिली असून राज्य सरकार आता त्याबाबत केंद्र सरकारकडे शिफारस करणार आहे..'शिवशाही'कडून कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात समूह पुनर्विकास प्रकल्प राबणार असून त्याबबातचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी गेला आहे. त्यानंतर आता त्यांनी पीएमएवाय अंतर्गत घरे उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे..Mumbai Local: दोघांच्या वादातून फेकला चाकू, तिसऱ्या प्रवाशाच्या छातीत घुसला; २५ वर्षीय तरुणाला घेतलं ताब्यात.पहिल्या टप्प्यात कल्याण आणि अंबरनाथ या दोन शहरांची निवड करण्यात आली आहे. कल्याण येथे ६० एकर जागेवर पाच हजार घरे तर अंबरनाथ येथे ३० एकर जागेवर पाच हजार घरे उभारली जाणार आहेत. ही सरकारी जमीन केवळ १ रुपया प्रति एकर या नाममात्र दराने प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..१९ लाखांच्या घरात किंमत'शिवशाही'कडून पीएमएवाय अंतर्गत २३ मजली इमारती उभारल्या जाणार असून त्यामध्ये ३३२ चौरस फुटाचे चटई क्षेत्रफळ असणार आहे. या घरांच्या किमती सुमारे १९ लाखांच्या घरात असतील, असे 'शिवशाही'च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान या इमारतींचे बांधकाम दर्जेदार केले जाणार येथे आधुनिक सुविधा, लिफ्ट, पाणी, वीज, रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधांसह घरे विकसित केली जातील..Cabinet Meeting: दुष्काळी मदतीचा दुसरा हप्ता डिसेंबरमध्ये, आणखी १० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; मंत्रिमंडळ बैठकीत घेणार मोठा निर्णय.१९ नोव्हेंबरला केंद्राची बैठकपीएमएवाय अंतर्गत आलेल्या प्रस्तावाबाबत १९ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये राज्याकडून गेलेल्या शिवशाहीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. मंजुरी मिळताच कामाला सुरुवात केली जाणार असून स्वतंत्र एजन्सी नेमली जाणार आहे. डिसेंबरमध्ये निविदा काढण्याचे शिवशाहीचे नियोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.