माळशेजच्या घाटरस्त्यावर अल्पवयीन मुलीबाबत घडला धक्कादायक प्रकार... पोलिसांनी आरोपींच्या आवळल्या मुस्क्या

मुरबाड ः कल्याण माळशेज घाट रस्त्यावर मोरोशी गावाजवळ शनिवारी (ता. 8) रात्री साडेनऊच्या सुमारास मोटरसायकलवरून एक तरुण व अल्पवयीन मुलगी जात असताना त्यांची मोटार सायकल अडवून तरुणाला झाडाला बांधून मुलीचा विनयभंग करण्यात आला. या प्रकरणी आरोपींविरोधात टोकावडे पोलिस ठाण्यात विनयभंग व पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे. अटक झालेल्या आरोपींची नावे खंडू मेंगाळ, नवसू भला, बंडू भला (सर्व राहणार आवळीची वाडी) व बाळू दत्तू वाघ (रा.मोरोशी) अशी आहेत. 'इथे दारू का पिता'? विचारल्यावर त्याने चिडून डोक्यावर फोडली बाटली, मग घडलं असं की... मिळालेल्या माहितीनुसार, माळशेज घाटातून मुंबईकडे मोटरसायकलवरून एक तरुण व अल्पवयीन मुलगी जात होते. त्यांना मोरोशी गावाजवळ चार जणांनी अडविले व तरुणाला झाडाला बांधून मुलीला झुडपात नेले. तरुणाने कशीबशी आपली सुटका करून घेतली व मोरोशी गावात जाऊन ग्रामस्थांना माहिती दिली. लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता लोकांना ती मुलगी निर्वस्त्र अवस्थेत आढळली. त्यांनी तिला स्वतःचे कपडे देत. या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना कळवली. उप विभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. बसवराज शिवपुजे यांना हा सामूहिक विनय भंगाचा प्रकार असल्याचे सांगितले आहे. The shocking incident happened to a minor girl on Malshej Ghat Road ----------------------------------------------- Edited by Tushar Sonawane

