Mumbai News : पोलीस भरतीसाठी आलेल्या तरुणाला चालत्या लोकलमधून ढकलले?

- नितीन बिनेकरमुंबई - पोलीस होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून गावाकडून मुंबईत भरतीसाठी आलेल्या सुयेश तांबे या बेरोजगार तरुणाचे स्वप्न मध्य रेल्वेच्या टीसीच्या निष्काळजीपणामुळे धोक्यात आले आहे. ग्रामीण भागातून आलेला सुयेश लोकलने सीएसएमटी येथे उतरला. मात्र तिकीट नसल्याने टीसीने त्याला ताब्यात घेऊन कार्यालयात नेण्यास सुरुवात केली..त्यावेळी फलाटावरून चालत जाण्याऐवजी टीसीने त्याला उभ्या असलेल्या एका लोकलमधून दुसऱ्या लोकलमध्ये नेण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी अचानक लोकल सुरू झाल्याने घाईगडबडीत त्याला फलाटावर उतरण्यात आले. यात तो पडून गंभीर जखमी झाला. त्यामुळे शनिवारी होणाऱ्या पोलीस भरतीच्या परीक्षेला कसे सामोरे जावे, अशी खंत त्याने व्यक्त केली आहे..पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील सुयेश अंकुश तांबे (वय-२१) हा तरुण पोलीस होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून गेल्या काही वर्षांपासून भरतीची तयारी करत होता. शनिवारी होणाऱ्या मैदानी परीक्षेसाठी तो आपल्या काही मित्रांसह मुंबईत दाखल झाला. दादरहून लोकलने ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथे पोहोचले.सीएसएमटी स्थानकात प्लॅटफॉर्म क्रमांक ५ आणि ६ परिसरात तिकीट तपासणीदरम्यान संबंधित तरुणांकडे लोकलचे तिकीट नसल्याचे आढळले. त्यानंतर तिकीट तपासनीसांनी त्यांना दंड भरण्यास सांगितले; मात्र तरुण टाळाटाळ करीत असल्याने त्यांना प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वरील टीसी कार्यालयात नेण्यास सुरुवात करण्यात आली..शॉर्टकटचा निर्णय ठरला जीवावरकार्यालयात नेण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याने प्लॅटफॉर्मवरून जाण्याऐवजी प्लॅटफॉर्म क्रमांक ४ वर उभ्या असलेल्या लोकलमधून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर नेण्याचा शॉर्टकट निवडल्याचा आरोप आहे. दरम्यान अचानक लोकल सुरू झाल्याने तरुणांमध्ये घबराट पसरली. घाईगडबडीत लोकलमधून उतरायला सांगितल्यावर सुयेश तांबे याचा तोल गेला आणि तो प्लॅटफॉर्मवर जोरात पडला..या अपघातात त्याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. काही वर्षांपासून रोज धावणे, व्यायाम आणि कष्ट करून पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या सुयेशसमोर आता मोठे संकट उभे ठाकले आहे. उद्या मैदानी परीक्षा आहे. इतक्या वर्षांची तयारी एका क्षणात संपते की काय, ही भीती मनात आहे,' अशी व्यथा त्याने व्यक्त केली..प्रवाशांचा संतापघटनेनंतर स्थानक परिसरात उपस्थित असलेल्या प्रवाशांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यांच्या मते, विना तिकीट प्रवास करणे ही तरुणांची चूक असली तरी त्यांना चालत्या लोकलमधून उतरवणे किंवा अशा प्रकारे शॉर्टकट वापरणे हे अत्यंत धोकादायक आहे. एका क्षणाच्या निष्काळजीपणामुळे एका तरुणाच्या आयुष्यभराच्या स्वप्नावर पाणी फिरण्याची वेळ आली आहे,अशी भावना काही प्रवाशांनी व्यक्त केली.दरम्यान, घटनेनंतर रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी जखमी सुयेशला तातडीने प्राथमिक उपचार देऊन पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. या घटनेची सीएसएमटी स्थानक परिसरात जोरदार चर्चा सुरू असून, रेल्वे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..सीएसएमटी स्थानकात घडलेल्या घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत संबंधित कर्मचाऱ्याची निष्काळजीपणा आढळल्यास त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. दरम्यान, पोलीस भरतीसाठी मुंबईत येणाऱ्या सर्व उमेदवारांना मध्य रेल्वेचे आवाहन आहे की, लोकल प्रवास करताना नियमांचे पालन करून वैध तिकीट घेऊनच प्रवास करावा.- डॉ. स्वप्नील नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे.