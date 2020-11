कोव्हिड केंद्रांमध्ये औषधांचा तुटवडा? BMC प्रशासनाच्या नव्या आदेशामुळे अडचणी

मुंबई : कोव्हिड केंद्रांना लागणाऱ्या आपत्कालीन औषधांच्या खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. तसेच कोव्हिड केंद्रांना आता महिन्याला 40 हजार रुपयांच्या वर खरेदी करता येणार नाही. पालिका प्रशासनाच्या नव्या आदेशामुळे कोव्हिड केंद्रांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याने कोव्हिड रुग्णांसाठी औषधांचा तुटवडा भासण्याची शक्‍यता निर्माण झाल्याने कोव्हिड सेंटरमधील डॉक्‍टरांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. हेही वाचा - इश्‍यू व स्टार्ट कार्यप्रणाली वापरा! एसटी महामंडळाचे विभाग नियंत्रकांना आदेश पालिका प्रशासनाने सप्टेंबरपासून अत्यावश्‍यक असलेली औषधे आणि साधने पालिकेच्या खरेदी विभाग (सीपीडी)मार्फत खरेदीचे आदेश जम्बो कोव्हिड सेंटरच्या संचालकांना दिले आहेत. त्यासाठी ई-निविदा प्रणाली राबवावी लागत आहे. कोव्हिड केंद्रांचा महिन्याच्या औषधांचा खर्च हा 40 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असू नये, असे सांगितल्याने औषधे मागविण्यावर निर्बंध आले. गेल्या महिन्यापासून कोव्हिड केंद्रांमध्ये आवश्‍यक औषधे, पीपीई कीट, मास्क आणि इतर वस्तूंचा तुटवडा भासू लागला आहे. केंद्रांच्या सचालकांनी आवश्‍यक औषधे आणि वस्तू पुरवण्यासाठी वारंवार स्मरणपत्रे दिली; मात्र आजतागायत या कोरोना केंद्रांना कोणताही नवीन पुरवठा मिळालेला नाही. यासाठी ही वेळखाऊ ई-टेंडरिंग सिस्टम कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. कोव्हिडच्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांत औषधे व उपकरणे विकत घेण्याची परवानगी मिळाल्यामुळे काही अडचणी आल्या नाहीत; मात्र आता पालिकेने सुरू केलेली खरेदी प्रणाली वेळखाऊ आहे, तर आपत्कालीन खरेदीवर मासिक 40 हजार रुपयांचा निर्बंध आणल्यामुळे खरेदी करण्यातील अडचणी वाढल्या आहेत. यामुळे गोरेगाव, दहिसर, बीकेसीतील कोव्हिड केंद्रांकडे औषधे व संरक्षक कीटचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. उपलब्ध औषधे आणि संरक्षक कीटचा साठा फक्त पाच ते सहा दिवस पुरणारा आहे. यामुळेच जम्बो सेंटरच्या संचालकांनी पालिका प्रशासनाला यासंदर्भात एक पत्र लिहून अडचणींबाबत अवगत केले आहे. कोव्हिडची दुसरी लाट आल्यास ही परिस्थिती हाताळणे अवघड होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हेही वाचा - ओबीसींचे प्रश्न सोडवण्यास सरकार कटिबद्ध! कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन मुंबईत सध्या कोव्हिड रुग्णसंख्या कमी झाली आहे. असे असतानाही जास्तीत जास्त पाच दिवस पुरेल इतकी औषधे आणि संरक्षक साधनांचा साठा आहे तर सर्व महत्त्वाची औषधे संपण्याच्या मार्गावर असल्याचे दहिसर केंद्रांमधील एका डॉक्‍टरने सांगितले. व्हिटॅमीन सी, व्हिटॅमीन डी 3, झिंक, डॉक्‍सिसाइक्‍लीन, इव्हर्मेक्‍टिन, सायक्‍लोपॅम, मेटफॉर्मिन, लेव्होफ्लेक्‍स, फेविपीरावीर आणि इन्सुलीन यांचा अत्यावश्‍यक औषधांमध्ये सहभाग आहे. या औषधांचा पुरवठा पाच कोव्हिड केंद्रांना पुरेशा प्रमाणात होत नाही. या औषधांव्यतिरिक्त पुढील महिन्यासाठी पीपीई कीट, एन-95 मास्क, थ्री-प्लाय मास्क आणि डिस्पोजेबल कॅप्सची आवश्‍यक्ता लागणार असल्याचेही कोव्हिड केंद्रातील डॉक्‍टरांचे म्हणणे आहे. दुसरी लाट आली तर...

टॉसिलीझुमॅबच्या एका इंजेक्‍शनची किंमत 30 हजार रुपये आहे. अगदी 100 रुग्णांसाठी मूलभूत अँटीबायोटिक्‍सची खरेदी केली तरी त्याची किंमत एक लाख रुपयांच्या जवळपास जाते. त्यामुळे कोरोनाची दुसरी लाट आली तर आवश्‍यक औषधे खरेदी करणे शक्‍य होणार नसल्याचे डॉक्‍टरांचे म्हणणे आहे. प्रत्येक जम्बो केंद्रात पुढील महिन्यासाठी 36 हजार पीपीई कीट, 15 हजार एन-95 मास्क, 30 हजार थ्री-प्लाय मास्क आणि कमीत कमी 30 हजार डिस्पोजेबल कॅप्स आवश्‍यक आहेत; मात्र याची खरेदी कशी करायची ही चिंता आम्हाला सतावत असल्याचे डॉक्‍टर सांगतात. औषधांचा कोणत्याही प्रकारचा तुटवडा होऊ देणार नाही. औषध खरेदीसाठी आम्ही नवीन निविदा काढली असून, पुढील सहा महिने पुरतील इतकी औषधे उपलब्ध होणार आहेत. ही औषधे लवकरच सर्व रुग्णालये तसेच कोव्हिड केंद्रांना वाटप करण्यात येणार आहेत. महिन्याला 40 हजार रुपयांची मर्यादा ही केवळ किरकोळ खरेदीसाठी असून, अत्यावश्‍यक औषधांची खरेदी कोव्हिड केंद्र करू शकतात.

- सुरेश काकाणी,

अतिरिक्त आयुक्त, पालिका Shortage of medical in covid centers Difficulties due to new order of BMC ---------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

