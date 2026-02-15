Shrikant Shinde: 'खुमखुमी असेल तर लोकसभेत आमच्यासमोर या’, श्रीकांत शिंदेंचे गणेश नाईक यांना खुले आव्हान

अंबरनाथ : भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या टीकेला डॉ. शिंदे यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. “गणेश नाईक यांनी आम्हाला माजी करण्याची भाषा करू नये. नागरिकांनी त्यांना अनेकदा माजी केले आहे, याचे त्यांनी भान ठेवावे. जर एवढीच खुमखुमी असेल तर येत्या लोकसभा निवडणुकीत कल्याण, ठाणे किंवा इच्छित मतदारसंघातून आमच्यासमोर येऊन निवडणूक लढवावी,” असे खुले आव्हान त्यांनी दिले..रविवारी दुपारी महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने अंबरनाथ येथील प्राचीन शिवमंदिरात भगवान महादेवाची विधिवत पूजा करून दर्शन घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना डॉ. शिंदे यांनी नाईक यांच्या वक्तव्यांचा समाचार घेतला. “वयोमानानुसार स्मृतिभ्रंश झाल्याप्रमाणे ते विधान करत आहेत. वास्तवाचा आधार नसलेली टीका करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत आहे,” अशी टीकाही त्यांनी केली..Thane News: वाहतुकीला नवी चालना मिळणार! ‘कोस्टल’ला गती, पायाभरणीपैकी ५० टक्के काम पूर्ण.यावेळी आमदार डॉ. बालाजी किनीकर, माजी नगराध्यक्ष सुनील चौधरी, उपनगराध्यक्ष सदाशिव पाटील, मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड, माजी नगराध्यक्ष प्रज्ञा बनसोडे, नगरसेवक सुभाष साळुंखे सह पदाधिकारी, कार्यकते आणि शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..राज्यातील विकासकामे, पायाभूत सुविधा आणि मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. जनतेचा विश्वास आमच्यासोबत आहे, असा दावा करत त्यांनी विरोधकांनी केवळ टीका न करता निवडणुकीच्या मैदानात उतरून जनतेचा कौल घ्यावा, असेही स्पष्ट केले.या वक्तव्यामुळे शिंदे-नाईक यांच्यातील राजकीय वाद अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत असून आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..Thane News: ठाणेकरांची कोंडी फुटणार! बहुप्रतिक्षित आणि महत्त्वाचा उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार; तारीख आली समोर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.