मुंबई

Shrikant Shinde: ‘दिवा–सीएसटी’ विशेष लोकल सुरू करणार, श्रीकांत शिंदेंचं आश्वासन

Diva-CSMT Local Train: ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती उमेदवारांच्या प्रचारार्थ सभेत श्रीकांत शिंदे यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. ‘दिवा–सीएसटी’ विशेष लोकल सुरू करण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
Shrikant Shinde

Shrikant Shinde

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : “दिवेकर शिवसेना–महायुतीच्या नेहमीच भक्कमपणे पाठीशी उभे आहेत. गेल्या दहा वर्षांत जे काम करण्याचे वचन दिले, ते आम्ही पूर्ण केले आहे. दिवा शहराचा कायापालट करून नागरिकांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार जीवनमान देण्याचा आमचा निर्धार आहे,” असे प्रतिपादन खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी केले. ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिव्यात शिवसेना–भाजप महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते.

Loading content, please wait...
Thane
railway
Mumbai
Local Train
kalyan
Railway Administration
CSMT
shrikant shinde
diva city
Kalyan-Dombivli Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.