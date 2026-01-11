Shrikant Shinde: ‘दिवा–सीएसटी’ विशेष लोकल सुरू करणार, श्रीकांत शिंदेंचं आश्वासन

डोंबिवली : “दिवेकर शिवसेना–महायुतीच्या नेहमीच भक्कमपणे पाठीशी उभे आहेत. गेल्या दहा वर्षांत जे काम करण्याचे वचन दिले, ते आम्ही पूर्ण केले आहे. दिवा शहराचा कायापालट करून नागरिकांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार जीवनमान देण्याचा आमचा निर्धार आहे,” असे प्रतिपादन खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी केले. ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिव्यात शिवसेना–भाजप महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते..यावेळी त्यांनी ‘दिवा–सीएसटी’ विशेष लोकल सुरू करण्याचे आश्वासन देत सांगितले की, या निर्णयामुळे हजारो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल. तसेच दिवा शहरातील विकासकामे, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी महायुती कटिबद्ध असल्याचे श्रीकांत शिंदे यांनी स्पष्ट केले..BMC Election: निवडणूक प्रक्रियेवर १०५ ड्रोनद्वारे नजर, संवेदनशील प्रभागांवर २४ तास लक्ष.सभेत दिवा शहरात गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या व सध्या सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा देण्यात आला. दिवा–शीळ मार्गाचे काँक्रीटीकरण, दिवा रेल्वे स्थानकाचा सर्वांगीण विकास, प्रवाशांसाठी वाढविण्यात आलेल्या सुविधा, बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील दिवा स्थानकाचे काम, क्लस्टर पुनर्विकास योजना, भुयारी गटारी योजना, आगरी कोळी वारकरी भवन, नानासाहेब धर्माधिकारी सभागृह, अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, महापालिकेच्या शाळांचा विकास, प्रशस्त पोलिस स्टेशन, डम्पिंग ग्राउंड हटविण्याचा निर्णय आणि आरोग्य सुविधांमधील सुधारणा यांचा उल्लेख त्यांनी केला..दिवा शहरातील बदल अधोरेखित करताना खासदार शिंदे म्हणाले, “दहा वर्षांपूर्वी दिवा केवळ गाव स्वरूपात होता. रस्ते, पाणी, स्वच्छता आणि रेल्वे स्थानकाची परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. आज दिवा स्थानकाचा कायापालट झाला असून सुरक्षितता आणि सुविधा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.” वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता दर्जेदार शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Fake Local Ticket: एआयने तयार होणाऱ्या बनावट तिकिटांचा सुळसुळाट! मुंबई लोकल प्रशासनाचे मोठं पाऊल; आता लगाम लागणार.रेल्वे सुविधांबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, दिवा स्थानकावर फास्ट व लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबा, प्लॅटफॉर्मचे रुंदीकरण आणि तिकीट खिडक्यांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. भविष्यात कोकणात जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्याही दिव्यात थांबतील. तसेच दिवा–सीएसटी विशेष लोकल सुरू झाल्यास प्रवाशांचा प्रवासाचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होईल..युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी कल्याण रोड परिसरात टाटा स्किल सेंटर उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून पुढील सहा ते सात महिन्यांत ते सुरू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भविष्यात दिवा शहरात उद्योजक घडवण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचाही मानस त्यांनी व्यक्त केला..Mumbai News: रेल्वेच्या अभियंत्यांना दिलासा! मुंब्रा लोकल अपघात प्रकरणी अटक केली जाणार नाही.दिवा शहरात आगरी कोळी वारकरी भवन, नानासाहेब धर्माधिकारी सभागृह, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा, अग्निशमन केंद्र, पोलिस स्टेशन, तलाव सुशोभीकरण, परिवहन सेवा आणि महापालिकेच्या शाळा उभारण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बायोमायनिंग प्रकल्प मंजूर झाल्याने भविष्यात डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न पूर्णतः सुटणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..प्रभाग क्रमांक २७, २८ आणि २९ मधील शिवसेना–भाजप महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांच्या प्रचारासाठी ही सभा पार पडली. यावेळी विविध सामाजिक संघटनांनी महायुतीला जाहीर पाठिंबा दिला. सभेच्या शेवटी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी “काम करणारा पक्ष आणि काम करणारे सरकार हे महायुतीचेच आहे. पुढील काळात दिवा शहराचा अधिक वेगाने विकास होईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.