वडिलांच्या जागी नोकरी, अनेक अडचणी, तरीही सुरक्षिततेसाठी नऊ वर्षांची जिद्द; वाचा रुळांवरची धाडसी ‘सिग्नल वुमन’ची गोष्ट

नितीन बिनेकरमुंबई : मुंबईची लोकल दररोज लाखो प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यापर्यंत पोहोचवते. या वेगवान प्रवासामागे अनेक कर्मचाऱ्यांचे शांत पण अत्यंत महत्त्वाचे योगदान असते. सिग्नल प्रणाली सुरळीत ठेवून रेल्वे वाहतूक सुरक्षित राहावी यासाठी पडद्यामागे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी एक म्हणजे सिग्नल असिस्टंट कविता महादेव मयेकर. गेल्या नऊ वर्षांत त्यांनी जिद्द, जबाबदारी आणि धैर्याच्या जोरावर या कामात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..डोंबिवली येथे राहणाऱ्या २९ वर्षीय कविता मयेकर २०१७ मध्ये रेल्वेत दाखल झाल्या.प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी सिग्नल विभागात काम सुरू केले. वडिलांच्या जागी नोकरी स्वीकारताना आयुष्याने अचानक नवी जबाबदारी त्यांच्या हाती दिली. कुटुंबाला आधार देत त्यांनी कामाच्या क्षेत्रातही ठाम पाऊल टाकले..सिग्नल विभागातील काम म्हणजे केवळ तांत्रिक जबाबदारी नाही, तर सतत सजग राहण्याची परीक्षा असते. कधी सिग्नलच्या खांबांवर चढून उपकरणांची तपासणी करावी लागते, तर कधी रुळांलगत उभे राहून बिघाड दुरुस्त करावा लागतो. पावसाळ्यात ओलसर वातावरण आणि करंटची भीती, तर उन्हाळ्यात कडक ऊन अशा परिस्थितीतही हे काम सुरूच असते..मात्र प्रवाशांचा सुरक्षित प्रवास हीच त्यामागची खरी प्रेरणा असल्याचे कविता सांगतात.त्यांच्या सेवेतला एक प्रसंग आजही मनात घर करून आहे. डोंबिवली स्थानकाजवळ एकदा लोकल जात असताना ओव्हरहेड इक्विपमेंटची अर्थिंग पट्टी तुटून रुळांलगत ओढली जात होती. हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी तातडीने वरिष्ठांना माहिती दिली. त्यानंतर काळजीपूर्वक ती पट्टी बाजूला करण्यात आली. काही क्षणांची ही सतर्कता मोठा धोका टाळणारी ठरली..महिला दिनाच्या निमित्ताने कविता मयेकर यांचा हा प्रवास अनेक महिलांसाठी प्रेरणादायी आहे. घराची जबाबदारी आणि धोकादायक समजल्या जाणाऱ्या क्षेत्रातील काम या दोन्ही गोष्टी सांभाळत त्यांनी जिद्दीने स्वतःची वाट तयार केली आहे. रेल्वेच्या रुळांवरून धावणाऱ्या प्रत्येक गाडीबरोबर त्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेचीही एक शांत कहाणी पुढे सरकत असते..सिग्नल असिस्टंटची जबाबदारीरेल्वेच्या सिग्नल प्रणालीची नियमित तपासणी करणे, उपकरणांमध्ये बिघाड आढळल्यास तात्काळ दुरुस्ती करणे, सिग्नल योग्य प्रकारे कार्यरत राहतील याची खात्री करणे आणि रेल्वे वाहतूक सुरक्षित राहावी यासाठी तांत्रिक पातळीवर सतत दक्ष राहणे ही सिग्नल असिस्टंटची प्रमुख जबाबदारी असते..नऊ वर्षांचा प्रवास२०१७ मध्ये रेल्वेत प्रवेश, पुणे येथे प्रशिक्षण पूर्ण, वडिलांच्या जागी नोकरी स्वीकारत कुटुंबाची जबाबदारी पेलली आणि त्यानंतर सलग नऊ वर्षे सिग्नल विभागात कार्यरत राहून रेल्वे सुरक्षिततेच्या कामात सातत्याने योगदान..