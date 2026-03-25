नवी मुंबईत ट्रॅफिकमुक्त प्रवासाचा मोठा निर्णय! तुर्भे उड्डाणपूल, डबल टनेल... वाहतूक कोंडीला ब्रेक लागणार

नवी मुंबई : नवी मुंबईमध्ये ठाणे-बेलापूर मार्गावरील प्रवास 'सिग्नल-मुक्त' करण्याच्या उद्देशाने एका महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत, सदर मार्गावरील राबाले, पावणे आणि तुर्भे या ठिकाणी उड्डाणपूल उभारले जातील. याव्यतिरिक्त, पाम बीच रोडवर 'एन्ड ऑफ जंक्शन'जवळ विशेषतः महानगरपालिकेच्या मुख्यालयाच्या परिसरात एक दुहेरी बोगदा स्वरूपाचा भुयारी मार्ग बांधला जाईल. सोमवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली..परिणामी, हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर प्रवाशांना वाहतूक कोंडीपासून दिलासा मिळेल, अशी आता अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेतील सभागृह नेते सागर नाईक यांनी सर्वसाधारण सभेदरम्यान दोन प्रस्ताव सादर केले: त्यापैकी एक प्रस्ताव एका प्रकल्पाच्या ३०:७० खर्चाच्या वाटपाशी संबंधित होता, तर दुसरा प्रस्ताव पूल बांधकामासाठी तांत्रिक सल्लागाराच्या नियुक्तीबाबत होता. या विषयांवर चर्चा झाल्यानंतर, महापौर सुजाता पाटील यांनी या प्रस्तावांना मंजुरी दिली..सध्या ठाणे-बेलापूर मार्गावरील वाहतुकीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे सकाळी आणि संध्याकाळी, विशेषतः गर्दीच्या वेळी, वाहतूक कोंडीची गंभीर समस्या निर्माण होत आहे. वाहतुकीतील या वाढीची मुख्य कारणे म्हणजे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू, तसेच वाशी आणि ऐरोली येथील 'क्रीक कनेक्टर' पूल ही आहेत. शिवाय, सध्या संपूर्ण शहरात मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत..या पार्श्वभूमीवर, भविष्यातील वाहतुकीचे नियोजन प्रभावीपणे करण्यासाठी उड्डाणपूल आणि दुहेरी भुयारी मार्गांचे बांधकाम अत्यावश्यक असल्याचे सागर नाईक यांनी अधोरेखित केले. सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला आपला पाठिंबा दर्शविला. तथापि, या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अनेक आक्षेप नोंदवले. इतर ठिकाणी उड्डाणपुलांच्या बांधकामादरम्यान झालेला अनावश्यक खर्च आणि उधळपट्टीची उदाहरणे देत, त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा प्रकल्प अशाच प्रकारच्या आर्थिक उधळपट्टीचा बळी ठरू नये..ठाणे-बेलापूर मार्गावरील उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांच्या प्रस्तावाबाबत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभागृहात आक्षेप नोंदवले. शिवसेनेचे नगरसेवक द्वारकानाथ भोईर यांनी हा प्रस्ताव ज्या कार्यपद्धतीने सादर करण्यात आला होता, त्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी पुढे निदर्शनास आणून दिले की, तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती किंवा प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च याविषयीची कोणतीही सविस्तर माहिती सभागृहाला पुरवण्यात आली नव्हती..परिणामी, हा प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आणि यावेळी प्रकल्पाच्या खर्चाचा सविस्तर तपशील त्यात समाविष्ट असावा, असे सुचवण्यात आले. तथापि, आपल्या संख्याबळाचा वापर करून सत्ताधारी पक्षाने हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. शिवाय, विजय चौगुले यांनी पारदर्शक कारभाराची मागणी केली आणि या प्रकल्पासाठीच्या कंत्राटदाराची ओळख किंवा त्यासाठी वाटप केल्या जाणाऱ्या निधीबाबत कोणतीही माहिती उघड करण्यात आली नसल्याचे नमूद केले..हा प्रकल्प 'हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेल' या आर्थिक चौकटीअंतर्गत राबवला जाईल. या मॉडेलनुसार, प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी ३० टक्के रक्कम सुरुवातीलाच अदा केली जाईल, तर उर्वरित ७० टक्के रक्कम काम पूर्ण झाल्यानंतरच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत हप्त्यांच्या स्वरूपात परत केली जाईल. या व्यवस्थेमुळे महानगरपालिकेवर कोणताही तात्काळ आर्थिक बोजा पडणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.