मुंबई

Moneylender Loan : सावकारी कर्जांत लक्षणीय वाढ; डिसेंबरपर्यंत एक हजार कोटींचे कर्ज वितरित

राज्यात परवानाधारक सावकारांनी वितरित केलेल्या कर्जांत २०२२ नंतर तब्बल ४०० कोटी रुपयांची झाली वाढ.
moneylenders loan

moneylenders loan

esakal
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - राज्यात परवानाधारक सावकारांनी वितरित केलेल्या कर्जांत २०२२ नंतर तब्बल ४०० कोटी रुपयांची वाढ झाली असल्याची माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
loans
Illegal money lending