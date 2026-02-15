मुंबई

Education: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिक्षणात मूलभूत सुधारणेसाठी तरतूद करा; महायुती सरकारकडे शिफारस

SIO South Maharashtra : एसआईओ दक्षिण महाराष्ट्राने शिक्षणाबाबत सरकारकडे शिफारस केली आहे. यामध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिक्षणात मूलभूत सुधारणेसाठी तरतूद करा, असे म्हटले आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असली तरी राज्यात अनेक वंचित जाती आणि जमातींसह मुस्लिम समाज शिक्षण आणि सामाजिक, आर्थिक विकासात अजूनही अनेक बाबतीत मागे आहे. यासाठी सच्चर आयोग आणि मेहमूद ऊर रहेमान आयोगाने सरकारला अनेक शिफारशी केल्या आहेत.

