Education: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिक्षणात मूलभूत सुधारणेसाठी तरतूद करा; महायुती सरकारकडे शिफारस

मुंबई : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असली तरी राज्यात अनेक वंचित जाती आणि जमातींसह मुस्लिम समाज शिक्षण आणि सामाजिक, आर्थिक विकासात अजूनही अनेक बाबतीत मागे आहे. यासाठी सच्चर आयोग आणि मेहमूद ऊर रहेमान आयोगाने सरकारला अनेक शिफारशी केल्या आहेत. .या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करत, राज्याच्या एकूण खर्चापैकी किमान २० टक्के निधी शिक्षणासाठी राखून ठेवावा, अशा मागणीची शिफारस स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (एसआयओ) महाराष्ट्र दक्षिण विभागाने राज्य सरकारला केली आहे..२०२६-२७ च्या राज्य अर्थसंकल्पासाठी आपल्या शिफारशी राज्य सरकारकडे अधिकृतपणे सादर केल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करत, राज्याच्या एकूण खर्चापैकी किमान २०% निधी शिक्षणासाठी राखून ठेवल्याने समानता आणि सर्वसमावेशक विकासाची घटनात्मक मूल्ये प्रत्यक्षात येतील, असे एसआयओचे मत आहे..देशातील इतर काही राज्यांच्या तुलनेत प्राथमिक व उर्दू माध्यम शिक्षणातील गंभीर स्थिती आहे. विविध अहवालानुसार, उर्दू माध्यमातील १०० विद्यार्थ्यांपैकी फक्त १० विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचतात, तर मराठी माध्यमात हा आकडा २७ आहे. यामुळे सरकारने या शाळांना पायाभूत सुविधा सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त करत मुंबईसह ठाणे, रायगड आदी जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांसाठी चिंता व्यक्त केली आहे..ठाणे येथे विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण ४५:१ पर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे कायमस्वरूपी शिक्षकांची भरती व कंत्राटी शिक्षकांचे नियमितीकरण करावे, उर्दू माध्यमातील केवळ ७ टक्के शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा आहेत. विद्यार्थी-संगणक प्रमाण ८१:१ इतके आहे. त्यामुळे स्मार्ट क्लासरूम, संगणक सुविधा व एआय-आधारित शिक्षणासाठी स्वतंत्र निधी द्यावा, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे..दरम्यान, शाळेतून कॉलेजकडे जाण्याच्या टप्प्यावर होणारी गळती रोखण्यासाठी आरटीई कायद्याचा विस्तार करावा, शिक्षणाचा हक्क कायदा १८ वर्षांपर्यंत लागू करावा. महाराष्ट्रात केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करावे आणि उच्च शिक्षणासाठी नियामक प्राधिकरण स्थापन करून जबाबदारी व पारदर्शकता वाढवावी. उच्च प्राथमिक स्तरापासून व्यावसायिक शिक्षणाची ओळख करून द्यावी आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये करिअर मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करावीत आदी मागण्या संघटनेचे एसआईओ दक्षिण महाराष्ट्रचे अध्यक्ष उझैर अहमद रंगरेज़ यांनी केली आहे..