मुंबई

पत्ता बदलण्यासाठी Form 8 भरला अन् कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावेच गायब; SIR प्रक्रियेवर मुंबई हायकोर्टाचा सवाल, कायदा पाळण्याची तंबी

SIR Process and Mumbai High Court Hearing : पत्ता बदलण्यासाठी Form 8 भरल्यानंतर कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावे मतदार यादीतून गायब झाल्याच्या प्रकरणावर SIR प्रक्रियेबाबत मुंबई हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला गंभीर सवाल केले.
Mumbai High Court raises questions over the SIR process and voter list changes after a Form 8 application

Mumbai High Court raises questions over the SIR process and voter list changes after a Form 8 application

esakal

Sandip Kapde
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मुंबई उच्च न्यायालयाने मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (SIR) प्रक्रिया आणि त्यादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरच्या कार्यपद्धतीवर निवडणूक आयोगाला कडक शब्दांत सुनावले. “ही यंत्रणा कायद्यानुसार नव्हे, तर सॉफ्टवेअरनुसार चालत आहे,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने SIRच्या नावाखाली कायदे आणि नियम बाजूला ठेवता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले.

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