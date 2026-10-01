पत्ता बदलण्यासाठी Form 8 भरला अन् कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावेच गायब; SIR प्रक्रियेवर मुंबई हायकोर्टाचा सवाल, कायदा पाळण्याची तंबी

मुंबई उच्च न्यायालयाने मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (SIR) प्रक्रिया आणि त्यादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरच्या कार्यपद्धतीवर निवडणूक आयोगाला कडक शब्दांत सुनावले. “ही यंत्रणा कायद्यानुसार नव्हे, तर सॉफ्टवेअरनुसार चालत आहे,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने SIRच्या नावाखाली कायदे आणि नियम बाजूला ठेवता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले..सांताक्रूझ येथील एका कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावे SIRदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याच्या प्रकरणावर न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझेस आणि अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या कुटुंबाने विधानसभा मतदारसंघातील एका भागातून दुसऱ्या भागात पत्ता बदलण्यासाठी फॉर्म ८ दाखल केला होता. मात्र, त्यानंतरही त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली..नाव वगळण्यापूर्वी सुनावणी आवश्यकसुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, कोणत्या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीचे नाव त्याची बाजू ऐकून न घेता मतदार यादीतून काढले जाऊ शकते. एखाद्या मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला (ERO) न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देशही देण्यात आले.निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकील गौरी अग्नी यांनी सांगितले की, SIRच्या विशेष नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान प्रणालीने फॉर्म ८वर प्रक्रिया करण्याची परवानगी दिली नाही. परिणामी संबंधित व्यक्तींची नावे वगळली गेली..Akola Nazul Plot Action : मनपाच्या कारवाईला स्थगितीची मागणी ; उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे आयुक्तांना निर्देश नजूल भूखंडावरील रहिवासी, व्यावसायिकांना दिलासा; दोन्ही बाजू ऐकून घेण्याची शिवसेनेची मागणी.EROकडे सॉफ्टवेअरवर नियंत्रण असावेन्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक परिस्थितीत कायद्याचीच अंमलबजावणी झाली पाहिजे. मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक बदल करण्याची किंवा कायद्यानुसार आदेश देऊन नाव वगळण्याची क्षमता असली पाहिजे. ERO तृतीय पक्ष किंवा सॉफ्टवेअरच्या सूचनांवर अवलंबून राहून असहाय्य राहू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.“कायद्याचे पालन झाले पाहिजे, तंत्रज्ञानाचे नाही,” असे सांगत न्यायालयाने प्रणालीने मतदारांच्या हितासाठी काम केले पाहिजे, असे स्पष्ट केले. मतदार यादीतून कोणाचेही नाव चुकीच्या पद्धतीने वगळले जाणार नाही, याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले..SIRच्या नावाखाली नियम स्थगित करता येणार नाहीतSIRच्या कालावधीत फॉर्म ८वर प्रक्रिया करता आली नाही, असा युक्तिवाद आयोगाच्या वकिलांकडून करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, अशा प्रकारे कायदे आणि नियम तात्पुरते स्थगित केल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. स्वतंत्र प्रक्रिया सुरू केली म्हणून विद्यमान कायदे लागू राहणार नाहीत, असे मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.या प्रकरणातील सहा मतदारांना अडचणी आल्या असतील, तर अशाच प्रकारे आणखी किती मतदारांना समस्या आल्या असतील आणि त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली नसेल, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला..फॉर्म ६ भरण्याच्या सूचनेवरही सवालज्या काही मतदारांनी फॉर्म ६ भरला होता, त्यांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आल्याचे आयोगाने सांगितले. मात्र, संबंधित कुटुंबाने गणना अर्ज सादर केला नव्हता आणि ते फॉर्म ६ भरण्यास इच्छुकही नव्हते. त्यामुळे फॉर्म ८द्वारे प्रक्रिया करण्याची सुविधा प्रणालीने नाकारल्यानंतर संबंधितांना फॉर्म ६ भरण्यास सांगणे योग्य नव्हते, असे न्यायालयाने नमूद केले.SIR ही स्वतंत्र प्रक्रिया नाहीSIRला स्वतंत्र आणि कायद्यापासून वेगळी प्रक्रिया मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील नियम १३ आणि कलम २२चे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले..मतदार नवीन असल्यास किंवा एका भागातून दुसऱ्या भागात स्थलांतरित होत असल्यास, कायद्यानुसार फॉर्म ६, ७ किंवा ८द्वारे अर्ज करता येतो. मतदार यादीत सुधारणा सुरू असली तरी या कायदेशीर तरतुदींना डावलता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.कोणाचेही नाव जाणूनबुजून वगळण्याचा आयोगाचा हेतू नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय त्याला मतदार यादीतून वगळता येणार नाही.."ज्ञानेश कुमारांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, तो चोर अन् डाकू..." ; दिल्लीत इंडिया आघाडीची बैठकीत काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.