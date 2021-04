काँग्रेसची स्पष्ट भूमिका, ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला केला विरोध

मुंबई: मुंबईसह महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक निर्बंध लागू केले आहेत. मॉल्स, हॉटेल्स, प्रार्थनास्थळे, दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत. या निर्बंधांविरोधात आता विरोधाचा जोरदार सूर उमटू लागला आहे. हॉटेल चालक आणि व्यापारी वर्गामध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे. दोन्ही व्यवसायाच्या संघटनांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलन केले आहे. दिवसेंदिवस विरोधाची धार वाढू लागली आहे. मनसे, भाजपा पाठोपाठ आता महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या काँग्रेसने सुद्धा या कठोर निर्बंधांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.

"मुंबई आणि महाराष्ट्रातील छोटया-मध्यम उद्योगांना पूर्ण लॉकडाउन परवडणारा नाही. निर्बंधांसह व्यवसायाला परवानगी दिली पाहिजे. हा गंभीर आर्थिक मुद्दा आहे. अर्थव्यवस्था ढासळली, तर कोरोनापेक्षा जास्त बळी जातील" असे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे.

Mumbai and Maharashtra’s small and medium Businesses cannot bear a full lock down.

Businesses should be allowed to function with restrictions, this is a very critical economic issue!

The economic meltdown might claim more lives than corona!

