Lung cancer in Mumbai : मुंबईत फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या ५७ टक्के रुग्णांमध्ये प्रदूषण हेच प्रमुख कारण!

Mumbai lung cancer cases linked to air pollution impact : मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत असल्याचा गंभीर खुलासा सरकारने विधानसभेत केला आहे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आयोजित केलेल्या कर्करोग तपासणी मोहिमेच्या निकालांनुसार, मुंबईत फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या ५७ टक्के रुग्णांमध्ये प्रदूषण हे प्रमुख कारण असल्याचे आढळून आले. मंगळवारी विधानसभेच्या अधिवेशनात आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ही माहिती दिली.
मोहिमेदरम्यान महाराष्ट्रात एकूण १ हजार ६७७ कर्करोगाचे रुग्ण आढळून आले. मुंबईत फुफ्फुसांचा कर्करोग सर्वाधिक आढळला, जिथे प्रदूषण हे एक प्रमुख कारण म्हणून नमूद केले गेले. महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाच्या रुग्णांमध्ये चिंताजनक वाढ झाल्याबद्दलही मंत्र्यांनी सांगितले आणि म्हटले की लवकर निदान होण्यास होणारा विलंब या आजाराचा धोका आणखी वाढवत आहे. तोंडाच्या, गर्भाशयाच्या आणि स्तनाच्या कर्करोगाच्या मोठ्या संख्येने रुग्णांची नोंद झाली आहे.
विधानसभेतील अनेक आमदारांनी राज्यातील वाढत्या कर्करोगाच्या रुग्णांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यांनी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल तसेच सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये कर्करोग उपचार सुविधा मजबूत करण्यासाठी त्वरित निधी देण्याची मागणीही केली.
यावर प्रतिक्रिया देताना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, सरकारने कर्करोगाशी लढण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर तपासणी आणि उपचारांची त्रिस्तरीय प्रणाली विकसित करणे समाविष्ट आहे. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या धर्तीवर सुमारे १०० नवीन विशेष रुग्णालये स्थापन करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
