Bride shot at wedding ceremony Video : विवाहमंडपात थरार! नववधूवर माथेफिरू प्रियकरानं सर्वांसमोरच झाडली गोळी

A shocking moment captured at a wedding ceremony where the bride was reportedly shot after her alleged lover opened fire on the stage, causing panic among guests.

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Bride Shot During Wedding Ceremony : बिहारच्या बक्सर जिल्ह्यातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. एका माथेफिरूने भर विवाहसमारंभात स्टेजवर असणाऱ्या वधूवर गोळी झाडली आहे.

एकीकडे नववधूचे औक्षण सुरू होते, आनंदी वातावरण होतं, गाणीही सुरू होती अन् तेवढ्यातच त्या माथेफिरूने गर्दीत जाऊन कोणालाही काही समजण्याच्या आत स्टेजवर उभ्या असलेल्या त्या नववधूवर गोळी झाडली. यानंतर ती नववधू जागीच कोसळली. ज्यामुळे लग्नसमारंभात एकच गोंधळ उडाला.

या घटनेचा व्हिडिओ सध्या तुफान व्हायरल होत आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये, वधू आणि वर स्टेजवर उपस्थित आहेत, तर संपूर्ण कुटुंब लग्नाचा आनंद साजरा करत आहे. दरम्यान, हार आणले जातात आणि वर वधूला देतो. विधी सुरू होताच, एक वेडा स्टेजजवळ येतो आणि वधूवर पिस्तूलातून गोळी झाडतो.

सुरुवातीला, जवळचे लोक काय घडले हे समजू शकत नाहीत, परंतु तिला गोळी लागली आहे हे लक्षात येताच, सर्वजण तिच्याकडे धाव घेतात आणि पाहुणे स्तब्ध होतात. वधू देखील स्टेजवर कोसळल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, हे प्रकरण एकतर्फी प्रेमाचं आहे. लग्नाचं वऱ्हाड हे उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यातून आलं होतं. रात्री साधारण साडेदहा वाजता, वरमाला समारंभाच्या वेळी वधूच्या घराच्या शेजारी राहणारा तरूण तिथे आला आणि त्याने वधूच्या पोटात गोळी झाडली. गोळी तिच्या नाभीजवळ लागली, ज्यामुळे ती कोसळली. यानंतर कुणालाही काही लक्षात येण्याआधीच तो माथेफिरू प्रियकर घटनास्थळावरून तत्काळ पळून गेला.

