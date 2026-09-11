मुंबई

Society Anandotsav Competition : गणेशोत्सवात सोसायटी सजवा अन् जिंका बंपर बक्षीस; रितेश-जेनेलियाला भेटण्याचीही संधी!

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई आणि एमएमआर परिसरातील सोसायट्यांमध्ये उत्साह वाढवण्यासाठी ‘सकाळ’ आणि ‘माझा’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘सोसायटी आनंदोत्सव’ स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
maaza society anandotsav competition

maaza society anandotsav competition

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई आणि एमएमआर परिसरातील सोसायट्यांमध्ये उत्साह वाढवण्यासाठी ‘सकाळ’ आणि ‘माझा’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘सोसायटी आनंदोत्सव’ स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या सोसायट्यांना आकर्षक बक्षिसे जिंकण्याची संधी मिळणार असून, बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोडी रितेश आणि जेनेलिया देशमुख यांना भेटण्याचीही विशेष संधी उपलब्ध होणार आहे.

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