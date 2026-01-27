मुंबई

Dombivli: भाविकांवर काळाचा घाला! देवदर्शनाहून परतताना डोंबिवलीतील दोघांसह 4 जणांचा मृत्यू

Solapur Highway Accident: पंढरपूर-मंगळवेढा रस्त्यावर भीषण अपघात झाला आहे. यामध्ये 4 जणांचा मृत्यू झाला असून डोंबिवलीतील दोघांचा समावेश आहे.
solapur accident

ESakal

शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील उमेशनगर भागातील भाविकांच्या वाहनाला सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा परिसरात भीषण अपघातात झाल्याची घटना सोमवारी सायंकाळी घडली आहे. या दुर्घटनेत ठाणे जिल्ह्यातील चार भाविकांचा मृत्यू झाला आहे. यात डोंबिवलीमधील दोन भाविकांचा समावेश आहे. या दुर्घटनेची माहिती मिळताच डोंबिवली पश्चिम परिसरात शोककळा पसरली आहे.

