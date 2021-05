मुंबई: मोबाईलवरुन मुंबईत गाडीच्या पार्किंगसाठी जागा (car parking place) अडवून ठेवता येणार आहे. पण,यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. महानगर पालिकेने (BMC) वाहानतळांच्या नियोजनासाठी तज्ञांची समिती नियुक्त केली असून या समितीचा अभ्यासच 2024 पर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार आहे. (Soon you can book car parking place from mobile in mumbai)

वाहानतळांच्या नियोजनासाठी महानगर पालिका वाहनतळ प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापूर्वी प्रत्येक विभागानुसार वाहानतळांची जागा निश्‍चित करणे स्थानिक गरजेनुसार वाहानतळांचे नियोजन करणे,जीआयएस मॅपिंग करणे अशी कामे करण्यासाठी टाटा समाजविज्ञान संस्थेसह वाहतुक क्षेत्रातील तज्ञ आणि महानगर पालिकेच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

ही समिती वाहनतळ प्राधिकरणाची रुपरेषा बनविण्या बरोबरच मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार करण्यासाठी माहिती पुरविण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे. या समितीला कामकाज पूर्ण करण्याची मुदत एप्रिल 2024 पर्यंत आहे. त्यामुळे आता तीन वर्षानंतरच मोबाईलवरुन पार्किंगची जागा अडवून ठेवण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. तसेच,या ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातूनच पार्किचे शुल्कही भरण्याची सुविधाही उपलब्ध करुन देण्याची सोय करुन देण्याचा विचार महानगर पालिका करत आहे.

टाटा समाजविज्ञान संस्थेचे वाहतुक क्षेत्रातील तज्ञ, नगररचनाकार, वाहतुक तज्ञ अशोक दातार,शिरीष जोशी यांच्यासह पालिकेचे निवृत्त अधिकारी निता निफाडे,प्रशांत मोरजकर या समितीत आहे.या समितीच्या शुल्कावर महानगर पालिका 4 कोटी 70 लाख रुपये खर्च करणार आहे.

ही समिती काय करणार

-विभागानुसार वाहानतळांसाठी आराखडा तयार करणार. यात कोणत्या विभागात कोणत्या प्रकारची वाहाने जास्त आहे. म्हणजे अवजड वाहाने जास्त असलेल्या विभागात तशी वाहानतळांची सोय करण्यात येईल.

- वाहानतळांसाठी जागा निश्‍चित करणार विभागानुसार आराखडा तयार झाल्यावर ही समिती गरजेच्या ठिकाणी वाहतुकीला अडथळा होणार नाही अशा पध्दतीने वाहानतळांची जागा निश्‍चित करणार.

-जीआय, स मॅपिंग - प्रस्तावित वाहानतळांचे जीआयएस मॅपिंग करण्यात येणार आहे. त्याचा वापर मोबाईल ॲप्लिकेशन बनविण्यासाठी होणार