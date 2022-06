मुंबई-गोवा प्रवासासाठी सुपरफास्ट वनवे स्पेशल ट्रेन जाहीर; पाहा वेळापत्रक

By

मध्य रेल्वेने मुंबई गोव्यासाठी विशेष रेल्वे गाडीची घोषणा केली आहे. उन्हाळ्यातील प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येमुळे हा निर्णय घेतला असल्याचं रेल्वे प्रशासनाने सांगितलं आहे. त्याासाठी रेल्वेने विशेष वेळापत्रक जाहीर केले आहे. मुंबई गोव्यासाठी एकेरी मार्गावर धावणारी सुपरफास्ट गाडी रेल्वेने जाहीर केली आहे. ८ जून २०२२ रोजी ही ट्रेन मुंबईतून सुटणार आहे.

(Special One Way Superfast Train For Mumbai Goa)

मुंबई गोव्यासाठीची १०१०९९ या क्रमांकाची वनवे स्पेशल ट्रेन ८ जून २०२२ रोजी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरून सकाळी ७ वाजून ५० मिनीटांनी सुटणार आहे. आणि त्याच दिवशी सायंकाळी ५ वाजून ३० मिनीटांनी मडगाव स्टेशनवर पोहोचणार आहे. ही गाडी दादर, ठाणे, पनवेल, रोहा, खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थिविम आणि करमाळी या स्टेशनवर थांबणार आहे.

दरम्यान या गाडीने प्रवास करणाऱ्यांसाठी आजपासून ऑनलाईन तिकीटाचे बुकिंग करत येणार आहे. रेल्वेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तिकीटे ४ जून म्हणजे आजपासून करता येणार आहेत. ४ द्वितीय श्रेणी सीट कार आणि आणि २ द्वितीय श्रेणी सीट कमगार्ड ब्रेक व्हॅन अनआरक्षित म्हणून धावणार असल्याचं रेल्वे प्रशासनाने सांगितलं आहे. या प्रवासादरम्यान प्रवाशांना कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.