Ulhasnagar Accident: ट्रकची एकामागोमाग सात वाहनांना धडक, चालक फरार; थरकाप उडवणारी घटना सीसीटीव्हीत कैद

उल्हासनगर : उल्हासनगरमध्ये भरधाव आणि बेजबाबदार अवजड वाहनांचा धोका पुन्हा समोर आला आहे. रविवारी पहाटे नेताजी चौक परिसरात भरधाव ट्रकने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या तब्बल सात वाहनांना जोरदार धडक देऊन मोठे नुकसान केले. धडक दिल्यानंतर चालकाने घटनास्थळावरून पळ काढला. संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. या अपघातामुळे शहरातील अवजड वाहनांच्या बेफाम वेगावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..उल्हासनगरच्या नेताजी चौक परिसरात रविवारी पहाटे ५च्या सुमारास भरधाव ट्रकने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या सात वाहनांना एकामागोमाग जोरदार धडक दिल्याने मोठी खळबळ उडाली. प्रभाग समिती क्रमांक ४ समोरील या अपघातात सर्व वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. धक्कादायक बाब म्हणजे अपघात घडल्यानंतर ट्रकचालकाने वाहन न थांबवता घटनास्थळावरून पलायन केले..संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत कैद झाली असून, त्याच्याआधारे विठ्ठलवाडी पोलिसांनी फरार ट्रक व चालकाचा शोध सुरू केला आहे. याप्रकरणी अनोळखी वाहनचालकाविरुद्ध एनसीआर दाखल करण्यात आली आहे..Thane Accident: भिवंडी घटनेत जीव वाचवणाऱ्या जवानाचा खड्ड्यांनी घेतला बळी, ठाण्यात मृत्यू.कल्याणच्या कोंडीमुळे नाट्यप्रयोगाला फटकाकल्याण शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीचा फटका रविवारी नाट्यप्रयोगाला बसला. कल्याण महापालिकेजवळील आचार्य अत्रे नाट्यगृहात रविवारी सायंकाळी ४ वाजता सुरू होणारा 'ऑल द बेस्ट' या नाटकाचा प्रयोग कलाकार वाहतूक कोंडीत अडकल्यामुळे अर्धा तास उशिराने सुरू झाला. त्यामुळे नाट्यगृहात दाखल झालेल्या शेकडो नाट्यरसिकांचा काहीसा हिरमोड झाला..कल्याण शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर रविवारी दुपारपासूनच मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. याच कोंडीत नाटकातील कलाकारांची वाहने अडकल्याने ते नियोजित वेळेत नाट्यगृहात पोहोचू शकले नाहीत. आयोजकांनी नाट्यगृहात वारंवार घोषणा करून प्रेक्षकांना प्रयोगास विलंब होत असल्याची माहिती दिली. प्रेक्षकांनीही संयम राखून कलाकारांची प्रतीक्षा केली..अखेर कलाकार नाट्यगृहात पोहोचल्यानंतर सुमारे अर्ध्या तासाच्या विलंबाने नाट्यप्रयोगाला सुरुवात झाली. प्रयोग सुरू झाल्यानंतर कलाकारांनीही रंगमंचावरून वाहतुक कोंडीमुळे झालेल्या गैरसोयीबद्दल प्रेक्षकांची दिलगिरी व्यक्त केली आणि कल्याणमधील वाहतूक समस्येमुळे वेळेत पोहोचणे शक्य झाले नसल्याचे सांगितले. प्रतीक्षेदरम्यान ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलांसह आलेली कुटुंबे तसेच दूरवरून आलेल्या रसिकांना पिण्याचे पाणी, चहा किंवा अल्पोपहाराची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली..Raigad News: रिल्सच्या नादात जीव गमावला, धबधब्यात पाय घसरून खोल दरीत कोसळला; २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.