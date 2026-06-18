Thane News : पक्षफोडीचे राजकारण म्हणजे लोकशाहीविरोधी षडयंत्र; अॅड. संजय घाडीगांवकर यांची टीका

ठाणे - राजकीय पक्ष फोडणे, लोकप्रतिनिधींची खरेदी-विक्री करणे आणि सत्तेसाठी पडद्यामागे छुप्या रणनीती आखणे ही केवळ राजकीय खेळी नसून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर घाला घालणारी संघटित प्रवृत्ती असल्याची टीका अॅड. संजय घाडीगांवकर यांनी केली आहे. अशा प्रकारच्या राजकारणामुळे मतदारांचा विश्वास डळमळीत होत असून लोकशाही व्यवस्थेचे नुकसान होत असल्याचे घाडीगांवकर यांनी स्पष्ट केले..लोकशाही व्यवस्थेत मतदार हा विशिष्ट विचारसरणी, पक्षाचे धोरण आणि जाहीरनाम्यावर विश्वास ठेवून आपला प्रतिनिधी निवडून देत असतो. मात्र निवडून आल्यानंतर प्रलोभनांना बळी पडून पक्षांतर करणारे लोकप्रतिनिधी केवळ पक्ष बदलत नाहीत, तर लाखो मतदारांच्या विश्वासालाही तडा देतात..कायद्याच्या चौकटीत हे कृत्य बसत असले तरी नैतिकदृष्ट्या हा लोकशाहीवरील मोठा आघात असल्याचे अॅड. संजय घाडीगांवकर यांनी नमूद केले. पक्षफोडीच्या राजकारणामागे अनेकदा पैशाचे बळ, सत्तेचा प्रभाव आणि विविध प्रकारची प्रलोभने कार्यरत असल्याचा आरोप करत त्यांनी अशा प्रकारांना लोकशाही प्रक्रियेसाठी घातक ठरविले. लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणणे किंवा आर्थिक प्रलोभने देऊन राजकीय समीकरणे बदलणे ही पारदर्शक लोकशाही प्रक्रियेला बाधा आणणारी बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले..पक्षांतरबंदी कायद्याचा उद्देश राजकीय स्थैर्य राखणे हा असला, तरी कायद्यातील तांत्रिक पळवाटा शोधून गटबाजी किंवा पक्षफोडीला वैधतेचे स्वरूप दिले जात असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. कायद्याचा हेतू मोडीत काढून सत्तेसाठी संख्याबळाचे राजकारण केले जात असल्यास ते लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले..दरम्यान, या प्रकारच्या राजकीय घडामोडींमुळे प्रशासनाचे लक्ष विकासकामांवरून हटते आणि जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते, असेही त्यांनी सांगितले. सत्ता टिकविणे किंवा सत्ता मिळविणे यासाठी होणाऱ्या राजकीय हालचालींमध्ये सार्वजनिक हिताचे प्रश्न मागे पडतात.परिणामी जनतेच्या करातून उभारलेली यंत्रणा लोककल्याणाऐवजी राजकीय व्यवस्थापनात गुंतल्याचे चित्र निर्माण होत असल्याची टीका त्यांनी केली. पक्षफोडीच्या राजकारणाला ‘राजकीय चातुर्य’ किंवा ‘चाणक्यनीती’ म्हणून गौरविण्याऐवजी त्याकडे लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारी प्रवृत्ती म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचे घाडीगांवकर यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.