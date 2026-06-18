मुंबई

Thane News : पक्षफोडीचे राजकारण म्हणजे लोकशाहीविरोधी षडयंत्र; अॅड. संजय घाडीगांवकर यांची टीका

निवडून आल्यानंतर प्रलोभनांना बळी पडून पक्षांतर करणारे लोकप्रतिनिधी केवळ पक्ष बदलत नाहीत, तर लाखो मतदारांच्या विश्वासालाही तडा देतात.
Advocate Sanjay Ghadigaonkar

Advocate Sanjay Ghadigaonkar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे - राजकीय पक्ष फोडणे, लोकप्रतिनिधींची खरेदी-विक्री करणे आणि सत्तेसाठी पडद्यामागे छुप्या रणनीती आखणे ही केवळ राजकीय खेळी नसून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर घाला घालणारी संघटित प्रवृत्ती असल्याची टीका अॅड. संजय घाडीगांवकर यांनी केली आहे. अशा प्रकारच्या राजकारणामुळे मतदारांचा विश्वास डळमळीत होत असून लोकशाही व्यवस्थेचे नुकसान होत असल्याचे घाडीगांवकर यांनी स्पष्ट केले.

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