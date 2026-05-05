Thane : एसटी बसची स्कॉर्पिओला समोरासमोर धडक, चौघांचा जागीच मृत्यू; ४ जण गंभीर जखमी

अहिल्यानगरला जाणाऱ्या बसची आणि स्कॉर्पिओ गाडीची धडक होऊन भीषण अपघात झालाय. या अपघातात ४ जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून चौघे गंभीर जखमी झाले आहेत. विठ्ठलवाडी-कल्याण-अहिल्यानगरला बस निघाली होती. त्यावेळी कल्याण अहिल्यानर मार्गावर असलेल्या वैशाखरे टोकावडे इथं अपघात झाला. Fatal Crash Between ST Bus and Scorpio Leaves Four Dead.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मुरबाड तालुक्यातल्या टोकावडे वैशाखरे हद्दीत स्कॉर्पिओ गाडी आणि एसटी बसची धडक झाली. या अपघातानंतर स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य राबवलं. सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. एसटी बस आणि स्कॉर्पिओची धडक इतकी जोरात होती की दोन्ही वाहनांच्या पुढच्या बाजूचा चुराडा झाला आहे..अपघातात जखमी झालेल्यांना तातडीने जवळच्या सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तर चौघांचा मृत्यू झाला असून त्यांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा केला आहे..टोकावडे वैशाखरे इथं एका तीव्र वळणावर समोरून येणाऱ्या स्कॉर्पिओला एसटी बसची जोराची धडक बसली. या अपघातात जखमी झालेल्या चौघांमध्ये दोन लहान मुलांचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आलीय. घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य होतं.