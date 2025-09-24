ST Bus Travel: एसटीला ‘एल्फिन्स्टन’चा फटका! प्रवासीसंख्येत १० टक्क्यांनी घट; उत्पन्नावर पाणी

मुंबई : एल्फिन्स्टन पुलाच्या पाडकामासाठी रस्ते वाहतूक इतर मार्गावरून वळविण्यात आली आहे; मात्र त्यामुळे सहा किमीचे अंतर वाढल्याने एसटीच्या प्रवासीसंख्येत १० टक्के घट झाली असून, एसटीला दररोज एक लाखाच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. .एल्फिन्स्टन पूल बंद करण्यात आल्याने दादर भागात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून काही मार्ग बंद करण्यात आले आहेत, तर काही मार्गांवरील वाहतूक वळविण्यात आली आहे. परिणामी एसटी बसना चिंचपोकळी पुलाहून वळसा घालून जावे लागत आहे..Thane Traffic: ठाणे, नवी मुंबईतून येणाऱ्या 'या' वाहनांना मुंबईत नो एन्ट्री.यामध्ये प्रवाशांचा वेळ आणि एसटीचा इंधन खर्च वाढला आहे. एसटीने सहा किमीचे अंतर वाढल्याने १० रुपये भाडेवाढ केली आहे; मात्र भाडेवाढ केली असली तरी परळची गाडी दादरला येताना एक तासाचा वेळ लागत आहे. त्यामुळे प्रवासी इतर पर्यायी वाहतूक साधनांचा वापर करत आहेत. त्यामुळे एसटीला तोटा सहन करावा लागत आहे..‘बेस्ट’च्या मार्गात बदलएल्फिन्स्टन पुलाचे पाडकाम सुरू झाल्यानंतर या मार्गावरील बेस्ट बसच्या मार्गात बदल करण्यात आले आहेत. परिणामी प्रवाशांसह अनेक रुग्णांना याचा फटका बसत आहे. दुसरीकडे टिळक आणि करी रोड पुलांवरील वाहनांच्या संख्येत चौपट वाढ झाली आहे. या दोन्ही ठिकाणी वाहनांची गर्दी नियंत्रण करताना वाहतूक पोलिसांची मोठी तारांबळ उडत आहे..एक रुपया किंमत कमी केल्याने दूध कंपन्यांचा महसूल किती कमी होतो?.एल्फिन्स्टन पूल पाडकामासाठी रस्ते वाहतूक बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सकाळी आणि सायंकाळी सत्रात परळ आगार ते दादर बसस्थानक अंतर कापण्यासाठी एक ते दीड तास वेळ लागत आहे. त्यामुळे एसटीच्या प्रवासीसंख्येत १० टक्के घट झाली असून, दररोज ८० हजार ते एक लाखाचा फटका बसत आहे.- नितीन चव्हाण, आगारप्रमुख, एसटी आगार, परळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.