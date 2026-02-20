मुंबई

MSRTC: वाढीव वेतनाची फाइल अर्थ खात्यात रखडली; एसटीचा १६ वेळा पत्रव्यवहार तरीही निधी नाही; तिढा सुटणार कधी?

ST Employees Protest: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव वेतनाची फाइल अर्थ मंत्रालयात धूळखात पडली आहे. पत्रव्यवहार करूनही अर्थ खात्यातील अधिकारी या फाइलकडे लक्ष देत नाहीत, असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव वेतनाची फाइल अर्थ मंत्रालयात धूळखात पडून आहे. एसटी महामंडळाचा निधीसाठी राज्य सरकारकडे १६ वेळा पत्रव्यवहार करूनही अर्थ खात्यातील अधिकारी या फाइलकडे लक्ष देत नाहीत, असा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे.

