मुंबई

Mumbai News: मुंबईत पाण्याचे स्रोत विकसित करा, पाणीसंकट मिटवण्यासाठी स्थायी समितीचे प्रशासनाला निर्देश

Mumbai Water Supply: मुंबईतील पाणीसंकट मिटवण्यासाठी पाण्याचे स्रोत विकसित करा, असे निर्देश स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
Water supply

Water supply

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईच्या तलावातील पाण्याची पातळी घटत असून, एल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस लांबण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. पाण्याचे संकट निर्माण झाल्यास त्यावर मात करण्यासाठी पाण्याचे इतर स्रोत विकसित करा, असे निर्देश पालिका प्रशासनाला स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले आहेत.

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water shortage in Mumbai