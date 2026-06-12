Mumbai News: मुंबईत पाण्याचे स्रोत विकसित करा, पाणीसंकट मिटवण्यासाठी स्थायी समितीचे प्रशासनाला निर्देश

मुंबई : मुंबईच्या तलावातील पाण्याची पातळी घटत असून, एल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस लांबण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. पाण्याचे संकट निर्माण झाल्यास त्यावर मात करण्यासाठी पाण्याचे इतर स्रोत विकसित करा, असे निर्देश पालिका प्रशासनाला स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले आहेत..सध्या मुंबईला पाणी पुरविण्याऱ्या सातही तलावांतील जलसाठा घटू लागला आहे. प्रचंड वाढलेल्या तापमानाने तलावांतील पाण्याचे बाष्पीभवन होत आहे. त्यात एल निनोचा प्रभाव असल्याने पाऊस लांबण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांतून दररोज ४,२०० दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा करण्यात येतो. हा जलसाठा 1 घटल्याने पाणीपुरवठा पुरवून वापण्यासाठी सध्या मुंबईत १० टक्के पाणीकपात करण्यात आली आहे..Mumbai Traffic : मुंबईत प्रवास करताय? LBS मार्गावर 'या' तारखेपर्यंत रात्रीच्या वेळेत वाहतूक बंद; घरून निघण्यापूर्वी पर्यायी मार्ग जाणून घ्या.रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सक्तीविहिरींचे सर्वेक्षण करून त्यांचे पुनरुज्जीवन करावे. तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांमधून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना कार्यान्वित करणे सक्तीचे करावे, अशा सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत..पाणीगळती रोखासध्या जलवाहिन्यांच्या गळतीमधून २५ ते ३० टक्के इतके पाणी वाया जाते. त्यामुळे आता संकटकाळात ही गळती रोखल्यास हे पाणी वापरता येईल. तसे निर्देशही स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले आहेत. तर १७ ऑगस्टपर्यंत पाणी पुरेल अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात आले आहे..E-Water Taxi: स्वदेशी ई-वॉटर टॅक्सी अंतिम टप्प्यात, परवडणाऱ्या जलवाहतुकीचा मार्ग मोकळा; कशी असेल सुविधा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.