Blood Donation: मुंबईतील रक्तदानात घट! विविध शिबिर आयोजित करण्याचे आवाहन

मुंबई : राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने सर्व रक्तपेढ्यांना स्वैच्छिक रक्तदान शिबिरांच्या आयोजनाबाबत सूचना जारी केल्या आहेत. महाविद्यालयांतील युवावर्ग हा रक्तदानाचा महत्त्वाचा स्रोत असून, ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये महाविद्यालयांना सुट्ट्या असल्याने रक्तदानात घट होते. त्यामुळे या काळात रक्तसाठा कमी होऊ नये, म्हणून विविध पातळीवर शिबिरे आयोजित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहसंचालक डॉ. पुरुषोत्तम पुरी यांनी महाविद्यालयीन सुट्ट्यांदरम्यान सामाजिक, राजकीय, धार्मिक संस्था, रेल्वेस्थानक परिसर तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये स्वैच्छिक रक्तदान शिबिरे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या काळात राज्यात रक्ताचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहील, याची खबरदारी घेण्याचेही आदेश परिषदेने दिले आहेत..Kabutarkhana: चार नवीन कबुतरखान्यांसाठी परवानगी, पण बाकीचे बंदच...; पालिकेचा मोठा निर्णय.दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांतील रक्तपेढ्यांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या रक्तसाठा कमी झाला आहे. केईएम, नायर, सायन आणि इतर उपनगरी रुग्णालयांतील रक्तसाठ्यांमध्ये काही प्रमाणात तफावत दिसून येत आहे. दरम्यान शहरात रक्त टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी परिषदेकडून प्रयत्न केले जात आहेत..रुग्णालय रक्तसाठा (पिशव्या)केईएम रुग्णालय १९३सायन रुग्णालय १४९नायर रुग्णालय १०५शताब्दी ०६भाभा ०१.Mumbai News: राजकीय बॅनर्सनी मुंबई विद्रुप, कारवाईकडे पालिकेचे दुर्लक्ष! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.