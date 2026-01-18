मुंबई

Job Opportunities: परदेशात रोजगाराची संधी सहज उपलब्ध होणार; ‘महिमा’ संस्थेची स्थापना, राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

MAHIMA: राज्य मंत्रिमंडळाने ‘महिमा’ ही स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता संस्था स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणांना परदेशात रोजगाराच्या संधींची माहिती मिळणार आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रातील तरुणांना परदेशात रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था (महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अड्वान्समेंट्स - महिमा) स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या संस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील तरुणांना देश-विदेशातील रोजगाराची उपलब्धता आणि संधींची माहिती दिली जाईल.

