Job Opportunities: परदेशात रोजगाराची संधी सहज उपलब्ध होणार; ‘महिमा’ संस्थेची स्थापना, राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्रातील तरुणांना परदेशात रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था (महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अड्वान्समेंट्स - महिमा) स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या संस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील तरुणांना देश-विदेशातील रोजगाराची उपलब्धता आणि संधींची माहिती दिली जाईल..विकसित देशांतील रोजगाराच्या संधी, भारताच्या तुलनेत मिळणारे जादा वेतन या कारणांमुळे मागील काही वर्षांपासून भारतीय युवावर्गाचा कल परदेशातील रोजगाराकडे वाढत आहे. महाराष्ट्रातील कामगार आणि विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. केरळ, तेलंगण व आंध्र प्रदेश या राज्यांनी परदेशातील रोजगारासंबंधी प्रभावी समन्वय व अंमलबजावणीसाठी एकछत्री शिखर संस्था स्थापन केलेल्या आहेत. त्याच आधारावर महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था स्थापन व कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आली..Raj K Purohit: लेकानं नगरसेवकपदाचा गुलाल उधळला, वडिलांचं दुसऱ्या दिवशीच निधन; राजकारणातील बडा नेता काळाच्या पडद्याआड.‘महिमा’ संस्थेबाबत...संस्थेचे संचालक मंडळ नऊ सदस्यीय असणार असून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या ‘महिमा’ या संस्थेच्या माध्यमातून एनएसडीसी -इंटरनॅशनल, शासनाचे विविध विभाग, कौशल्य विद्यापीठे, नामांकित शैक्षणिक संस्था, कौशल्य प्रशिक्षण - भाषा प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक संघटना, नामांकित भरती संस्था यांच्या सहाय्याने परदेशातील रोजगार उपलब्धतेसाठीच्या परिसंस्थेचा विकास करण्यात येणार आहे. मुंबई येथे मुख्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालये असतील. .या संस्थेत प्रतिनियुक्ती तसेच बाह्यस्रोताद्वारे मनुष्यबळ घेतले जाणार आहे. ‘जी २ जी’ अंतर्गत अन्य देशातील सरकारच्या मागण्यांनुसार कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी संस्था परराष्ट्र मंत्रालय, भारत सरकारचा ‘भरती संस्था’ असा परवाना घेण्यात येणार आहे. महिमा संस्थेस अर्थसंकल्पी निधीतून तसेच विविध स्रोतांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून निधीचा विनियोग करता येणार आहे..Local Megablock: पुढील काही तास मुंबईकरांचे होणार हाल! मेगाब्लॉकमुळे लोकलचे वेळापत्रक कोलमडणार; तब्बल १२० फेऱ्या रद्द राहणार.मुंबई पोलिस हाउसिंग टाऊनशिपला मंजुरीमुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध व्हावीत यादृष्टीने "मुंबई पोलीस हाउसिंग टाऊनशिप प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.या कामासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे..अटल सेतूच्या पथकरात एक वर्ष सवलतमुंबई व नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूच्या पथकरात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच इलेक्ट्रिकल मोटार कार, बस यांनाही अटल सेतूच्या पथकरातून पूर्ण सवलत देण्याबाबतही मान्यता देण्यात आली..अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी भूखंडअण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई यांच्या मुख्यालयासाठी पनवेल येथील भूखंड विशेष बाब म्हणून १ रुपया प्रति चौ.मी. दराने देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली..अन्य निर्णय...अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतिबंधास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतामुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-२ (एमयूटीपी-२) च्या सुधारित ८०८७.११ कोटी रुपयांच्या वित्तीय आराखड्यास मान्यता दिली.तिरुमला तिरूपती देवस्थानम बोर्डला मंदिर उभारण्यासाठी वाटप केलेला भूखंड एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने देण्यास मान्यताठाणे जिल्ह्यातील बापगांव येथील नियोजित मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केटसाठी जमीन उपलब्ध करण्यास मान्यता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.