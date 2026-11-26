मुंबई : आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया जलद राबविता यावी तसेच त्यासाठी विभागीय स्तरावर स्वतंत्र एमपीआयडी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यास व या प्रकरणात ९० दिवसांत प्रकरण निकाली काढण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते..वित्तीय संस्थामधील ठेवींवर अवास्तव परताव्याचे आमिष दाखवून, गुंतवणूकदारांना फसवणाऱ्या संस्था व व्यक्तींविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ कायदा करण्यात आला आहे. यात फसवणुकीस आळा घालण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्था, व्यक्ती यांच्या मालमत्ता जप्त करून करून, ही जप्ती विशेष न्यायालयाकडून अंतिम केली जाते. त्यानंतर यातील मालमतांच्या विक्रीतून येणान्या रकमेतून फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांना रक्कम परत केली जाते..Bhiwandi: चिकन शोरमा खाल्यामुळे विषबाधा! रुग्णसंख्या तब्बल ११६ वर, २१ बालकांचा समावेश; भिवंडीमध्ये मोठी खळबळ.यातील जप्तीची प्रक्रिया जलद व्हावी याकरिता विशेष न्यायालयाऐवजी विभागीय स्तरावर स्वतंत्र एमपीआयडी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच असे प्रकरण दाखल झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत ते निकाली काढण्याची कालमर्यादा घालण्यात येणार आहे. या संबंधीच्या तरतुदीचे सुधारणा विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली..वसतिगृह निर्वाह भत्त्यात वाढआरोग्य विज्ञानाच्या व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नयी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या शहरातील विद्याथ्यांच्या मत्यात ६० हजार रुपये, क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामधील विद्यार्थ्यांना ५१ हजार, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार, तर तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भल्यामध्ये ३८ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे..POD Taxi: आधी वृक्षारोपण करा! पॉड टॅक्सी प्रकल्पावरून न्यायालयाचा सरकारला इशारा.खासगी शाळांसाठी विधेयकराज्यातील खासगी अनुदानित शाळांना माध्यमिक शाळा संहिता, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क या विनियमनासाठी महाराष्ट्र खासगी अनुदानित शाळा (विनियमन) विधेयक, २०२६ या विधेयकाच्या प्रारुपास मंजुरी देण्यात आली..महसूल दावा व्यवस्थापन प्रणालीमहसूल विभागांतील अर्धन्यायिक कामकाजाकरिता महसूल न्यायालय दावा व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. तसेच एक जिल्हा एक अपील तरतूद लागू केली जाणार आहे..दानपत्रासाठी ५०० रुपये मुद्रांक शुल्कदानपत्रासाठी आता २०० ऐवजी पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच कलम ३२ (ब) आणि कलम ५३ (१अ) अंतर्गत अपिलासाठी यापूर्वी ३०० रुपये शुल्काऐवजी आता या दोन्ही प्रकारांसाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारणार आहे..'शालार्थ' साठी आर्थिक सक्षमीकरणराज्यातील शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट असणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचान्यांसाठी बिगर बैंकिंग वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरण सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित व अंशता अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उपचार, पाल्यांचे शिक्षण व अन्य जबाबदाऱ्यांसाठी आर्थिक गरज भागवता यावी यासाठी बिगर बैंकिंग वित्तीय संस्थांसोबत करार केले जाणार आहेत..दानपत्रासाठी ५०० रुपये मुद्रांक शुल्कदानपत्रासाठी आता २०० ऐवजी पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच कलम ३२ (ब) आणि कलम ५३ (१अ) अंतर्गत अपिलासाठी यापूर्वी ३०० रुपये शुल्काऐवजी आता या दोन्ही प्रकारांसाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारणार आहे..इतर निर्णयमाथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नौकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९६९ व महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९८५ या अधिनियमांमध्ये सुधारणाराष्ट्रीय सहयोगी आणि आरोग्य सेवा व्यवसाय आयोग अधिनियम, २०२१ (एचसीएएचपी) कायद्यातून अॅक्युपंक्चर चिकित्सा वगळण्यात येणारखासगी अनुदानित आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयांतील ग्रंथपालांना सातवा वेतन आयोगनंदुरबारमधील २१६, हजार ५२६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचन, नर्मदा तापी बक्षण योजनेसाठी ५ हजार ५४८ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.