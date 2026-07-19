School Transport: आरटीए शालेय वाहतूक भाडेनिश्चितीचे अधिकार, बससाठी नियमावली; सुरक्षा उपाय अनिवार्य

मुंबई : राज्य सरकारने शालेय वाहतूक नियमांत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून प्रथमच शालेय बसचे भाडे अधिकृत नियमावलीच्या अंतर्गत आणले आहे. तसेच अनेक सुरक्षा उपाय अनिवार्य केले आहेत. सुधारित नियमांनुसार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांना (आरटीए) शालेय वाहतुकीचे भाडे निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत..बस व व्हॅनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस ट्रॅकिंग, सीट बेल्ट, डिजिटल हजेरी प्रणाली आणि आपत्कालीन सुरक्षा असणे आवश्यक आहे. या नवीन तरतुदींचा उद्देश शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, अधिक पारदर्शक बनवणे आहे. शालेय बस, शालेय व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या वाहनांसंबंधीच्या २०११च्या नियमांत १६ जुलैला अधिसूचित करण्यात आलेले महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बससाठीचे नियम) (पहिली सुधारणा) नियम, २०२६ द्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे..Mumbai Rain: पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे! मुंबईत पावसाचा जोर वाढणार, हवामान विभागाचा अलर्ट .सुधारित नियमांनुसार, मासिक किंवा त्रैमासिक आधारावर आकारले जाणारे भाडे, संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा १० टक्क्यांपेक्षा जास्त किंवा कमी असू शकत नाही. आतापर्यंत शालेय वाहतुकीच्या भाड्याचे नियमन करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नव्हती. शालेय परिवहन समित्यांचे अधिकारही वाढवण्यात आले आहेत..या समित्या भाड्याची पडताळणी करतील, वाहतूक शुल्क आणि सुरक्षिततेशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करतील आणि जिल्हा शालेय बस सुरक्षा समित्यांना त्रैमासिक अहवाल सादर करावा लागणार आहे. चालक आणि मदतनीसांची पोलिस पडताळणी आणि शारीरिक सक्षमता तपासणी करणे बंधनकारक आहे..Mumbai News: आयुक्त-महापौर वाद थांबेना! चेंबूर दुर्घटनेप्रकरणी रितू तावडे मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.