Farmer ID: 'ई-केवायसी पूर्ण करावी', सरकारचे राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आवाहन

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कृषीविषयक व इतर विभागांच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून 'फार्मर आयडी' प्राप्त करून घ्यावा, असे आवाहन मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी केले आहे..अॅग्रीस्टॅक प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची माहिती एकत्रित आणि पारदर्शक पद्धतीने जतन केली जात असून, यामुळे योजनांच्या लाभातील अडचणी दूर होण्यास मोठी मदत होणार आहे. ई-केवायसी किंवा फार्मर आयडी तयार करताना शेतकऱ्यांना काही तांत्रिक अथवा इतर अडचणी आल्यास त्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे तत्पर असून यंत्रणेमार्फत आवश्यक सहकार्य केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..Mill Worker: गिरणी कामगार मुंबईतून हद्दपारीच्या उंबरठ्यावर, घरांच्या प्रश्नावर सरकारचे तळ्यात मळ्यात; संघटनांमध्ये मतभेद.शेतकऱ्यांनी कोणत्याही कारणास्तव ही प्रक्रिया अपूर्ण न ठेवता जवळच्या सीएससी (नागरी सुविधा केंद्र) केंद्रावर जाऊन आपले आधार कार्ड आणि संलग्न मोबाइल क्रमांकाच्या साहाय्याने तातडीने फार्मर आयडी तयार करून घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..शासनाच्या विविध योजनांमधून मिळणारे आर्थिक साहाय्य, अनुदान आणि सद्यःस्थितीत दिवाळीपूर्वी जाहीर झालेली अग्रीम मदत थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी ही नोंदणी व पडताळणी प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी केली नसल्याने त्यांना फार्मर आयडी मिळाला नाही. त्यामुळे असे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत आहेत. शेतकऱ्यांनी तत्काळ ही नोंदणी करावी.- मकरंद जाधव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री.Mumbai: मुंबईतील चाळींचा पुनर्विकास होणार, रहिवाशांना दिलासा; म्हाडाचा मोठा निर्णय; कसा असेल प्लॅन?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.