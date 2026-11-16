मुंबई

Farmer ID: 'ई-केवायसी पूर्ण करावी', सरकारचे राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आवाहन

Maharashtra Farmers: महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून 'फार्मर आयडी' प्राप्त करून घ्यावा, असे सांगितले आहे.
farmer id

farmer id

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कृषीविषयक व इतर विभागांच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून 'फार्मर आयडी' प्राप्त करून घ्यावा, असे आवाहन मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी केले आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
state government
Maharashtra Government