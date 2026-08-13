State Government: बंदीवान मच्छीमारांच्या कुटुंबांना मदत, ८९ दिवसांसाठी २६ हजार रुपये; राज्य सरकारचा निर्णय

पालघर : पाकिस्तानच्या सागरी हद्दीत प्रवेशामुळे पालघर जिल्ह्यातील १९ मच्छीमार मलिर तुरुंगात बंदीवासात आहेत. या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारने ८९ दिवसांसाठी ३०० रुपयांप्रमाणे प्रत्येकी २६ हजार ७०० रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे..पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी तालुक्यांतील अनेक मच्छीमार गुजरातमधील मासेमारी बंदरांवरून समुद्रात जाणाऱ्या नौकांवर खलाशी म्हणून काम करतात. खोल समुद्रात मासेमारी करताना समुद्री सीमारेषेची कल्पना नसल्याने नजरचुकीने भारतीय सागरी हद्द ओलांडून पाकिस्तानच्या हद्दीत प्रवेश करतात. पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांकडून नौकेसह अशा मच्छीमारांना ताब्यात घेतले जाते. अनेक वर्षे पाकिस्तानच्या तुरुंगात असल्याने घरातील कमावती व्यक्ती दूर राहते. परिणामी, त्यांच्या कुटुंबीयांवर उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण होत होता..Mumbai High Court Order : जयगड बंदरातील आमिराती गॅसवाहू जहाजाबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; साडेनऊ कोटी भरा, नाहीतर गॅस रिकामा करा!.८९ दिवसांचे अर्थसाहाय्यगुजरात सरकारने पाकिस्तानच्या कैदेत असलेल्या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना बंदीवासातील प्रत्येक दिवसासाठी ३०० रुपये आर्थिक सहाय्य देते. याच धर्तीवर राज्यातील मच्छीमारांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, डहाणू तालुक्यांतील १८ मच्छीमार खलाशी तसेच पालघर तालुक्यातील एका मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना ८९ दिवसांचे अर्थसहाय्य मंजूर झाले आहे..Mumbai-Goa Highway : कोकणवासीयांसाठी गुड न्यूज! मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळुणातील सर्वात लांब उड्डाणपुलाचे काम पूर्णत्वाकडे, लवकरच वाहतूक सुरू होण्याची शक्यता.सुटका करण्याची मागणीपालघर जिल्ह्यातील १९ मच्छीमार चार ते पाच वर्षांपासून पाकिस्तानच्या तुरुंगात बंदीवासात आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळत असली तरी मच्छीमारांची मायदेशी परतण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. समुद्रातील सीमारेषा चुकून ओलांडल्याप्रकरणी अटक झालेल्या मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीपेक्षा त्यांच्या कुटुंबीयांची सुखरूप सुटका करण्याची मागणी कुटुंबीयांकडून होत आहे..कराराचे उल्लंघनभारताच्या ताब्यातही ५३ पाकिस्तानी मच्छीमार आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांनी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून तसेच द्विपक्षीय कराराचा सन्मान राखत शिक्षा पूर्ण झालेल्या कैद्यांची तातडीने सुटका करून मायदेशी पाठवावे, अशी मागणी मच्छीमार संघटनांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.