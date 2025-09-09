Mhada House: म्हाडाला लागणार अडीच पट रेडिरेकनर, आरक्षित भूखंडासाठी वाढीव दर

मुंबई : सर्वसामान्यांसाठी जास्तीत जास्त परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत, म्हणून राज्य सरकारने राज्यभरात म्हाडासाठी भूखंड आरक्षित केले आहेत. ही जमेची बाजू असली तरी हा भूखंड घेण्यासाठी रेडिरेकनरच्या तब्बल अडीच पट दर मोजावा लागणार आहे. त्यासाठी पैसा आणायचा कुठून, जादा दराने भूखंड खरेदी केल्यास त्यावर तयार होणारी घरे परवडणारी ठरतील का, याची म्हाडाला चिंता लागली आहे. .म्हाडाची मुंबईसह राज्यभरात विभागीय मंडळे असून, त्यांच्याकडून ठिकठिकाणी परवडणारी घरे उभारली जात आहेत. सध्या म्हाडाकडे स्वत:चा भूखंड असून, त्या ठिकाणी उभारली जाणारी घरे सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडत असल्याने त्याला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. .Whatsapp Web गंडलं! स्क्रोल करताना अनेक अडचणी; सारखं रिफ्रेश करून वापरकर्ते हैराण झाले.त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाला आणखी मोठ्या प्रमाणात घरे उभारता यावीत, म्हणून विविध जिल्ह्यांमध्ये भूखंड आरक्षित करून ठेवले आहेत. हे भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी सध्याच्या रेडिरेकनरच्या सुमारे अडीच पट किंमत मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे या भूखंडावर घरे बांधल्यास त्याचा खर्च आवाक्याबाहेर जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आरक्षित भूखंड घेण्याबाबत म्हाडा सध्या तरी प्रतीक्षेत आहे..पायाभूत सुविधांचाही भारसध्या रस्ते, पाणी अशा पायाभूत सुविधा असलेल्या ठिकाणी भूखंड उपलब्ध होणे कठीण होत चालले आहे. त्यामुळे शहराबाहेर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवल्यास प्रथम रस्ते, पाणी, गटारे अशा पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागत आहेत. त्यामुळे तेथील घरांची एकूणच किंमत वाढत आहे. पायाभूत सुविधांचा खर्च प्रकल्प खर्चात समाविष्ट करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..Lalbaugcha Raja Visarjan: लालबागचा राजा विसर्जन विलंबाची चौकशी करा! मच्छीमार समितीची भूमिका.घरांच्या किमतीवर परिणामराज्य सरकारने वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हाडासाठी भूखंड आरक्षित केले आहेत, पण त्यासाठी रेडिरेकनरच्या अडीच पट किंमत संबंधितांना द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे जादा दराने भूखंड घेतल्यास त्याचा थेट परिणाम घरांच्या किमतीवर होईल, असे म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.