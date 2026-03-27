Mumbai News: गिरणी कामगारांना मुंबईत हक्काचं घर मिळणार, सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : मुंबईच्या वैभवात मोलाचे योगदान देणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागणार आहे. मुंबई आणि लगतच्या परिसरात गिरणी कामगारांसाठी लवकरच एक लाख घरे बांधण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत केली. आमदार सचिन अहिर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली..या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गृहनिर्माण सचिव असीम गुप्ता आणि म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर विशेष जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वीच कामगार नेते, संबंधित मंत्री आणि सचिवांसोबत या विषयावर सविस्तर बैठक घेतली होती. त्या बैठकीतील निर्णयानुसार आता प्रत्यक्ष कामाला गती दिली जाणार आहे..कामगारांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळावे, यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी नवीन सूत्र मांडले आहे. जेथे २,००० घरांचे प्रकल्प आहेत, तेथे ५०० अतिरिक्त घरे गिरणी कामगारांसाठी बांधली जातील. ३,००० घरांच्या प्रकल्पात ७५० अधिकची घरे उपलब्ध करून दिली जातील. बंद गिरण्यांच्या जागा, क्लस्टर विकास आणि एसआरए प्रकल्पांमध्येही कामगारांसाठी स्वतंत्र आरक्षण ठेवले जाईल. कामगारांच्या हिताचा विचार करून सरकारने सक्तीच्या अटी काढून टाकल्या आहेत..ज्या कामगारांना मुंबईबाहेर किंवा दूरच्या ठिकाणी घरे हवी आहेत, ते तेथे घरे घेऊ शकतात; मात्र त्यांच्यावर कोणतीही सक्ती नसेल. कामगारांचा घराचा हक्क कायम राखत जाचक अटी दूर केल्याने कामगारवर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. 'ज्या गिरणी कामगारांच्या जीवावर मुंबई उभी आहे, त्यांना हक्काचे घर मिळालेच पाहिजे, ही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिकवण आम्ही पाळत आहोत,' अशी आठवणही उपमुख्यमंत्र्यांनी या वेळी करून दिली..निर्णयाचे स्वागतआमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली १६ कामगार संघटनांच्या संयुक्त लढा समितीने १० मार्चला आझाद मैदानावर अभूतपूर्व आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनाला आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आल्याची भावना सचिन अहिर यांनी व्यक्त केली आहे. लढा समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते यांच्यासह सर्व कामगार नेत्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे..२,००० घरांचे प्रकल्प५०० गिरणी कामगारांसाठी३००० घरांचे प्रकल्प७५० गिरणी कामगारांसाठी.