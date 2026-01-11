मुंबई
Mumbai News: रेल्वेच्या अभियंत्यांना दिलासा! मुंब्रा लोकल अपघात प्रकरणी अटक केली जाणार नाही
Mumbra Local Train Accident: मुंब्रा रेल्वे स्थानकावर झालेल्या अपघातानंतर मध्य रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांना गुन्हा नोंदवला होता. मात्र याप्रकरणी या अभियंत्यांना दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई : मुंब्रा रेल्वे स्थानकावर ९ जून रोजी झालेल्या भीषण ट्रेन अपघातानंतर मध्य रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांना दिलासा मिळाला आहे. इंडियन रेल्वे इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा (आयआरआयसीईएन) अहवाल अद्याप प्राप्त न झाल्याने त्यांना अटक करण्यात येणार नाही, असे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी (ता. ९) सांगितले.