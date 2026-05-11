रासायनिक भेसळीवर राज्य सरकारचा दणका, दोषी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द होणार

जुईनगर : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खासगी बाजार आणि थेट पणन परवानाधारकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने कडक इशारा जारी केला आहे. फळे, भाज्या, मसाले आणि सुकामेवा कृत्रिमरीत्या पिकवणे, रंग-चमक वाढवणे किंवा टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी घातक रसायनांचा वापर करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे..मुंबई, पुणे तसेच राज्यातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये फळे, भाज्या, मसाले आणि सुकामेवा यामध्ये केमिकल स्प्रे आणि भेसळीचे प्रकार वाढल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. काही व्यापारी आणि संबंधित यंत्रणांतील घटकांच्या संगनमताने हा प्रकार सुरू असल्याच्या चर्चाही बाजार वर्तुळात सुरू होत्या. या पार्श्वभूमीवर पणन संचालक शरद जरे यांनी राज्यभरासाठी कठोर आदेश जारी केले आहेत. .Mumbai News: पुनर्विकास याचिकेत नव्या विकसकाला नकार, घाटकोपरमधील भाडेकरूंना ठोठावला पाच लाखांचा दंड.फळे, भाज्या, मसाले आणि सुकामेवा यामध्ये वाढत्या प्रमाणात होत असलेल्या केमिकल वापराबाबत ग्राहकांमधून नाराजी व्यक्त होत होती. त्यानंतरच पणन संचालकांनी हे कठोर पाऊल उचलले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम दिसून येणार आहे. .संशयितांवर गुन्हे दाखल होणार!परिपत्रकानुसार, बाजार आवारात विक्री होणाऱ्या शेतमालात भेसळ करणे, रंग वाढवण्यासाठी रसायनांचा वापर करणे किंवा टिकवण्यासाठी घातक केमिकल वापरणे आढळल्यास संबंधित व्यापाऱ्यांवर अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. तसेच दोषी व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्यासह बाजारातील सुविधा काढून घेण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे..राज्यातील सर्व बाजार समित्या आणि परवाना धारकांना नियमित तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, संशयित शेतमालाची अन्न व औषध प्रशासनामार्फत तपासणी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.