Chandrashekhar Bawankule: राज्यातील जमिनींचे ‘मायक्रो झोनिंग’ होणार: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; मुद्रांक सुधारणा विधेयक मंजूर!

मुंबई : राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमिनींच्या दरनिर्धारणात पारदर्शकता आणण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत संपूर्ण राज्याचे मायक्रो झोनिंग (सूक्ष्म क्षेत्र रचना) करण्यात येणार आहे. यामुळे जमिनींचे रेडीरेकनर दर अधिक अचूक आणि वास्तववादी होतील, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. दरम्यान, 'महाराष्ट्र मुद्रांक (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२६' आज सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले..सध्या अनेक प्रकरणांमध्ये कमी मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदवले जातात. जुन्या कायद्यातील सहा वर्षांच्या मर्यादेमुळे अशा प्रकरणांतील थकीत महसूल वसूल करण्यात सरकारला अडचणी येत होत्या. या त्रुटी दूर करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. यावेळी चर्चेदरम्यान आमदारांनी मुद्रांक शुल्क कार्यालयातील अनियमितता आणि दरनिर्धारणातील विसंगतींकडे लक्ष वेधले होते..त्यावर उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, मायक्रो झोनिंगची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाईल. याची सुरुवात प्रथम मुंबईतून होईल. त्यानंतर पुणे, नागपूर, संभाजीनगर आणि पुढे ग्रामीण भागात याचा विस्तार केला जाईल. यावेळी झालेल्या चर्चेत आमदार योगेश सागर, सुनील प्रभू, वरुण सरदेसाई, दीपक केसरकर आदींनी सहभाग घेऊन विविध सूचना मांडल्या. अखेर सर्वसंमतीने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले..मायक्रो झोनिंगमुळे प्रत्येक जमिनीचा दर वास्तव परिस्थितीनुसार निश्चित होईल. यामुळे रेडीरेकनर दरातील त्रुटी दूर होऊन अनावश्यक वाद आणि सर्वसामान्यांच्या तक्रारी कमी होतील.-चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री.कायद्यातील मुख्य बदल आणि फायदेआता सहा वर्षांच्या आत संबंधित व्यक्तीला नोटीस देणे बंधनकारक असेल.एकदा नोटीस दिल्यावर प्रकरण अंतिम होईपर्यंत ती प्रक्रिया सुरू ठेवता येईल.प्रलंबित सुमारे १९०० हून अधिक प्रकरणांतील महसूल वसूल करण्यास मदत.जमिनीचे दर सरसकट न लावता प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार दर निश्चित केले जातील.