तीन बड्या अभिनेत्री, तीन मोठी वक्तव्य; दीपिका, सारा आणि रियाचं स्टेटमेंट वाचा

मुंबई : NCB मार्फत आज तीन बड्या अभिनेत्रीची ड्रग्स प्रकरणी चौकशी केली जातेय. या चौकशीदरम्यान अभिनेत्री दीपिका पदुकोण, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर आणि अभिनेत्री सारा अली खान या तिघांनीही मोठे खुलासे केलेत. या अभिनेत्र्यांनी काही गोष्टींची कबुलीही दिली आहे. काय म्हणाली दीपिका पदुकोण : दीपिका पदुकोण आज सकाळी १० वाजण्याच्या दहा मिनिटं आधीच NCB कार्यालयात पोहोचली. दहा वाजता तिची चौकशी सुरु होणार होती. एकूण पाच अधिकाऱ्यांच्या टीम मार्फत दीपिकाची चौकशी करण्यात येतेय. दीपिकाने Whats App ग्रुपच्या माध्यमातून तिची मॅनेजर करिश्मा प्रकाश हिच्याकडे ड्रग्सची मागणी केलेली. याबाबत दीपिकाला विचारणा करण्यात आली. दीपिकाने त्या WhatsApp चॅट्स बाबत कबुली दिलेली आहे. मात्र आपण ड्रग्स घेतलेले नाहीत असं म्हटलंय. सविस्तर वाचा : WhatsApp मधील ड्रग्स चॅट संदर्भात दीपिकाने दिली कबुली, सेवनाबाबत मात्र नकार काय म्हणाली सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत हा आधीपासून म्हणजेच रिया चक्रवर्ती त्याच्या आयुष्यात येण्या आधीपासूनच ड्रग्स घेत होता. अशा आशयाचं स्टेटमेंट सारा अली खान हिने दिलंय. सुशांत सिंह राजपूत आणि तिच्यामधील नात्याबद्दलही तिने खुलासा केलाय. मात्र सारा अली खान हिने स्वतः ड्रग्स सेवन केलंय याचा इन्कार केलाय. काय म्हणाली श्रद्धा कपूर पवनामध्ये झालेल्या पार्टीत ड्रग्स होतं हे श्रद्धा कपूर ने मान्य केलंय. मात्र मी स्वतः ड्रग्स घेतले नाही, घेत नाही असं श्रद्धा कपूर म्हाणालीये. निष्कर्ष काय निघतो ? श्रद्धा आणि सारा यांच्या स्टेटमेन्टमधून सुशांत सिंह राजपूत हा आधीपासून ड्रग्स घायचा हेच समोर येतंय. रिया देखील सुशांत हा ड्रग्स घेत होता हे आधीच म्हाणालीये. दरम्यान, आता या दोघींच्या स्टेटमेंटवरून रियावर सुशांतला ड्रग्सची नशा करण्यास भाग पाडलं किंवा रियाने सवय लावल्याने सुशांतने ड्रग्स घेणं सुरु केलं आणि त्या ड्रग्समध्ये त्याने आत्महत्या केली या आरोपांचं वजन कमी होतंय असं म्हंटल तर वावगं ठरू नये. statement of deepika sara and shradda in front of narcotic control bureau

