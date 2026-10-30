मुंबई

Mumbai High Court: बारा वर्षे विभक्त राहणे हा छळच! घटस्फोट मंजूर करताना न्यायालयाचा निर्वाळा

Mumbai High Court Observation On Divorce: दीर्घकाळ विभक्त राहणे आणि वैवाहिक छळ याबाबत न्यायालयाने घटस्फोटाच्या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका मांडली.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : पती-पत्नीमधील दीर्घकाळाची विभक्तता हो मानसिक क्रूरता ठरू शकते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि पतीला घटस्फोट नाकारणारा २०१९ मधील कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.

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