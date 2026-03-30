कल्याणमध्ये भटक्या कुत्र्यांवरून वाद चिघळला, रहिवासी आणि प्राणीमित्रांतील वाद विकोपाला; विरोधी गुन्हे दाखल

डोंबिवली : शहरातील वाधवा मेडोज या उच्चभ्रू सोसायटीत भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावरून रहिवासी आणि प्राणीमित्र यांच्यातील वाद विकोपाला गेला असून, या प्रकरणात दोन्ही बाजूंवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. खडकपाडा पोलिस ठाण्यात या संदर्भात स्वतंत्र दुहेरी गुन्ह्यांची नोंद झाली असून पोलिसांचा पुढील तपास सुरू आहे..सोसायटी परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा त्रास वाढल्याची तक्रार रहिवाशांनी केली होती. या कुत्र्यांनी आतापर्यंत सुमारे ८० जणांना चावा घेतल्याचा दावा करण्यात येत असून, त्यात मुलांचा समावेश अधिक असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी रहिवाशांनी दोन प्राणीमित्रांची मदत घेतली होती..मात्र, संबंधित प्राणीमित्रांनी कुत्र्यांना दुसरीकडे हलवण्यासाठी दरमहा १६ हजार रुपये मागितल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला. या तक्रारीची दखल घेत खडकपाडा पोलिसांनी हिरा राजपूत आणि रत्ना पुरोहित यांच्याविरुद्ध खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..दरम्यान, या वादात आणखी भर पडत सोसायटीतील एका भटक्या कुत्र्याला मारहाण करून ठार केल्याचा आरोप प्राणीमित्रांकडून करण्यात आला. या आरोपांच्या आधारे पोलिसांनी अज्ञात रहिवाशाविरुद्ध प्राण्यांवरील क्रूरतेसंदर्भात गुन्हा दाखल केला आहे..या परस्पर विरोधी दुहेरी गुन्ह्यांमुळे सोसायटीतील तणाव वाढला असून, प्राणीमित्र आणि रहिवासी यांच्यातील वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांकडून दोन्ही प्रकरणांचा तपास सुरू असून, परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे.