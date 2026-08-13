Stray Dogs : भटक्या श्वानांचा प्रश्न ऐरणीवर! ठाणे जिल्ह्यात स्वतंत्र ‘डॉग शेल्टर’ उभारा

ठाणे - शहरांपुरता मर्यादित राहिलेला भटक्या श्वानांचा प्रश्न आता ग्रामीण भागातही गंभीर बनला आहे. रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी वाढलेल्या श्वानांच्या वावरामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असताना, त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी ठोस यंत्रणा उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांची भेट घेऊन ग्रामीण भागात चार ते पाच एकर जागेवर स्वतंत्र श्वान निवारा केंद्र उभारण्याची मागणी केली..ठाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत हद्दीत भटक्या श्वानांचा वावर दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक ठिकाणी टोळक्याने फिरणाऱ्या श्वानांमुळे नागरिक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या समस्येवर स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या तात्पुरत्या उपाययोजना अपुऱ्या पडत असल्याने जिल्हास्तरावर स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज असल्याचे डावखरे यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले..ग्रामीण भागातील वस्तीपासून दूर असलेल्या शासकीय जमिनीवर हे केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या ठिकाणी श्वानांना सुरक्षितपणे ठेवण्यासोबतच निर्बीजीकरण, लसीकरण, आजारी किंवा जखमी श्वानांवर उपचार आणि नियमित पशुवैद्यकीय तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देता येईल. त्यामुळे श्वानांची संख्या नियंत्रित करण्यासोबतच त्यांच्यामुळे निर्माण होणाऱ्या नागरिकांच्या समस्या कमी करण्यास मदत होणार आहे..या प्रस्तावाला यापूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दिशा देण्यात आली आहे. पालकमंत्र्यांनीही संबंधित यंत्रणांना कार्यवाहीचे निर्देश दिल्याचे डावखरे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे आता जागेचा शोध, निधीची उपलब्धता आणि प्रशासकीय मंजुरी याबाबतची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली..दरम्यान, भटक्या श्वानांचा प्रश्न केवळ पकडणे किंवा स्थलांतरित करण्यापुरता मर्यादित न ठेवता त्यासाठी कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. निवारा केंद्रामुळे श्वानांचे व्यवस्थापन अधिक शास्त्रोक्त पद्धतीने करता येईल आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही प्राधान्य देता येईल, अशी भूमिका डावखरे यांनी मांडली. जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध शासकीय जमिनींची पाहणी करून चार ते पाच एकर जागा निश्चित करावी आणि त्यानंतर निवारा केंद्राच्या उभारणीसाठी आवश्यक निधी व प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.