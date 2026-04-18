Teacher Wellness Workshop: शिक्षकांच्या मानसिक आरोग्यावर मुंबईत होणार पहिली कार्यशाळा

मुंबई : यशवंतराव चव्हाण सेंटर, शिक्षण विकास मंच आणि पुणे विद्यार्थी गृह यांच्या संयुक्त विद्यमाने "शिक्षकांचे मानसिक आरोग्य" या अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयावर शिक्षकांसाठी विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही कार्यशाळा शनिवार, दिनांक २५ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी १० ते दुपारी १ या वेळेत पुणे विद्यार्थी गृह, विद्याभवन संकुल, बॅ. नाथ पै नगर, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई येथे पार पडणार आहे..शिक्षण विकास मंचचे मुख्य समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत विविध उपक्रमांदरम्यान शिक्षकांसोबत संवाद साधताना त्यांच्या मानसिक स्थितीबाबत काही चिंताजनक बाबी समोर आल्या. शिक्षकांमध्ये एकाग्रतेचा अभाव, उतावळेपणा, चिडचिड, अस्वस्थता आणि मानसिक ताण वाढल्याचे आढळून आले आहे. पूर्वी शांत आणि प्रसन्न चित्ताने काम करणारे शिक्षक तुलनेने कमी दिसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..याच पार्श्वभूमीवर शिक्षकांच्या मानसिक आरोग्याची जपणूक आणि त्यासाठी प्रभावी उपाययोजना सुचविण्याच्या उद्देशाने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यशाळेत प्रसिद्ध मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. यश वेलणकर उपस्थित राहून शिक्षकांसोबत दोन कृतीयुक्त संवाद सत्र घेणार आहेत. तसेच शिक्षण विकास मंचच्या विशेष सल्लागार बसंती रॉय यांचीही उपस्थिती राहणार आहे..मुंबई महानगर आणि परिसरातील शिक्षक व मुख्याध्यापकांना या कार्यशाळेत सहभागी होता येणार आहे. कार्यशाळा विनाशुल्क असली तरी पूर्वनोंदणी अनिवार्य आहे. इच्छुकांनी https://forms.gle/KfYrjxAVgb5AAesU9 या खालील गुगल लिंकवर जाऊन नोंदणी करण्याचे आवाहन डॉ. सूयवंशी यांनी केले आहे..शिक्षकांच्या मानसिकतेवर परिणामबीएलओ काम, जनगणना, तसेच इतर शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांबरोबरच शासनाकडून अचानक येणारी परिपत्रके आणि वाढता प्रशासकीय ताण यामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त दबाव निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट झाले. या सर्वांचा थेट परिणाम शिक्षकांच्या मानसिक आरोग्यावर होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.