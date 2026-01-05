Shocking News : मॅरेथॉन ठरली अखेरची ! धावताना धाप लागल्याने मैदानातच दहावीची विद्यार्थिनी बेशुद्ध अन्... हृदयद्रावक घटनेने परिसरात हळहळ

School girl unconscious while running marathon: पालघर जिल्ह्यातील गुजरात सीमेवरील तलासरी तालुक्यात एक हृदद्रावक घटना समोर आली आहे. वेवजी येथील एका इंग्लिश स्कूलमध्ये वार्षिक क्रीडा स्पर्धेनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या मॅरेथॉन शर्यतीनंतर अवघ्या काही वेळातच एका 15 वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी ३ जानेवारी रोजी भारती अकादमीमध्ये वार्षिक क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले या स्पर्धेअंतर्गत मॅरेथॉन शर्यत घेण्यात आली. या शर्यतीत दहावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या या विद्यार्थ्यीनीने भाग घेतला तिसरा क्रमांकही पटकावला, मात्र शर्यत पूर्ण केल्यानंतर काही वेळातच तिला धाप लागली. ती मैदानावर खाली बसली आणि बेशद्ध पडली..Buldhana Accident : लेकीनं डॉक्टर व्हायचं स्वप्न पाहिलं, पण अपघाताने होत्याचं नव्हतं केलं; आई-बाबांना करावे लागले अंत्यसंस्कार....तिला तातडीने जवळच्या गुजरातमधील उंबरगाव येथील रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर उपचार सुरू होण्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. विद्यार्थिनीला हृदयविकाराचा झटका आल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घटनेमुळे तालुक्यात शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे..FAQs प्र. ही घटना नेमकी कुठे घडली? उ. पालघर जिल्ह्यातील तलासरी तालुक्यात वेवजी येथील भारती अकादमीमध्ये ही घटना घडली.प्र. विद्यार्थिनीचे वय किती होते? उ. सदर विद्यार्थिनी १५ वर्षांची होती आणि दहावीत शिक्षण घेत होती.प्र. विद्यार्थिनीचा मृत्यू कशामुळे झाला? उ. प्राथमिक माहितीनुसार तिला हृदयविकाराचा झटका आल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.प्र. ही घटना कधी घडली? उ. शनिवारी, ३ जानेवारी रोजी वार्षिक क्रीडा स्पर्धेदरम्यान ही घटना घडली.प्र. विद्यार्थिनीला तातडीने उपचार मिळाले का? ( उ. तिला तातडीने उंबरगाव येथील रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र उपचार सुरू होण्यापूर्वीच मृत घोषित करण्यात आले.प्र. या घटनेचा परिसरावर काय परिणाम झाला? उ. या घटनेमुळे संपूर्ण तालुक्यात शोककळा पसरली असून नागरिकांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.