Shocking News : मॅरेथॉन ठरली अखेरची ! धावताना धाप लागल्याने मैदानातच दहावीची विद्यार्थिनी बेशुद्ध अन्... हृदयद्रावक घटनेने परिसरात हळहळ

Student collapsed during marathon : शर्यत पूर्ण केल्यानंतर तिला अचानक धाप लागून ती मैदानातच बेशुद्ध पडली. तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच मृत घोषित करण्यात आले. हृदयविकाराचा झटका आल्याची शक्यता असून परिसरात शोककळा पसरली आहे.
A tragic scene from a school sports ground where a 15-year-old student collapsed after completing a marathon during an annual sports event in Palghar district.

School girl unconscious while running marathon: पालघर जिल्ह्यातील गुजरात सीमेवरील तलासरी तालुक्यात एक हृदद्रावक घटना समोर आली आहे. वेवजी येथील एका इंग्लिश स्कूलमध्ये वार्षिक क्रीडा स्पर्धेनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या मॅरेथॉन शर्यतीनंतर अवघ्या काही वेळातच एका 15 वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला.

