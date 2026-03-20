Sugar industry: राज्यातील साखर उद्योग सापडला आर्थिक कोंडीत; अनुदानाची टांगती तलवार, ३०० कोटींचा ‘ट्रेझरी’ प्लॅन!

-सदानंद पाटील मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ असलेला साखर उद्योग सध्या अभूतपूर्व आर्थिक कोंडीत सापडला असून, या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सहकारी साखर कारखानदारांनी सरकारकडे प्रति टन ५०० रुपये अनुदान मागणीचा निर्णय घेतला आहे. कारखानदारांची मागणी मान्य केल्यास सरकारी तिजोरीवर सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. .दरम्यान, दरवर्षी राज्य सरकारकडे मदतीसाठी हात पसरण्यापेक्षा या उद्योगाने स्वतःचा कायमस्वरुपी 'बँकिंग फंड' उभा करून आत्मनिर्भर व्हावे, असा प्रस्ताव राज्य सहकारी बँकेने मांडला आहे. त्यामुळे उद्योगाला तात्पुरती आर्थिक रसद पुरवायची की दीर्घकालीन बँकिंग मॉडेल उभे करण्यास सहकार्य करायचे, याचा निर्णय आता राज्य सरकारला २३ मार्चला होणाऱ्या बैठकीत घ्यावा लागणार आहे..सध्या हवामान बदलाच्या तडाख्यामुळे उसाच्या उत्पादनात १२ ते १५ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने धान्य आधारित इथेनॉलला दिलेले प्राधान्य आणि साखरेच्या दरातील अस्थिरता यामुळे कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. उत्पादन खर्च वाढल्याने राज्यातील सुमारे ४५ कारखान्यांना शेतकऱ्यांची एफआरपी (किमान आधारभूत किंमत) देणेही दुरापास्त झाले असून, साखर आयुक्तालयाने चार हजार ३१५ कोटी रुपयांच्या थकबाकीपोटी या कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. .निवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही कारखान्यांनी ३२०० ते ३४०० रुपये प्रति टन दराची घोषणा केली खरी, मात्र आता ही रक्कम देताना संबंधित कारखानदारांची मोठी दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. कर्नाटक सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति टन १५० रुपयांचे अनुदान दिले आहे. पंजाब सरकारने देखील शेतकऱ्यांना प्रति टन ५० रुपये अनुदान दिले आहे. याच धर्तीवर राज्य सरकारने प्रति टन पाचशे रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे. या मागण्यावर सोमवारी (ता.२३) आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.\\.दरवर्षी साखर उद्योग हा राज्याला आठ हजार कोटी रुपयांचा महसूल देतो.. सव्वा ते दीड लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देतो. अशा या उद्योगाला अडचणीच्या काळात राज्य सरकारने मदत करावी. प्रति टन ५०० रुपयांचे अनुदान द्यावे, कर्जांचे पुनर्गठन करावे, साखरेला योग्य भाव द्यावा.- सतेज पाटील, गट नेते काँग्रेस.साखर उद्योगाला वारंवार पॅकेजची गरज भासते, मात्र ही केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरते. त्याऐवीजी कायमस्वरुपी उपाययोजना म्हणून साखर महासंघाने स्वतःचा ३०० कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्याची गरज आहे. यामध्ये राज्य सहकारी बँक १०० कोटी रुपये गुंतवण्यास तयार असून, उर्वरित २०० कोटी कारखान्यांनी उभे करावेत. या स्वनिधीच्या माध्यमातून बाँड्स आणि ट्रेझरी मार्केटचा वापर केल्यास, भांडवलाची चणचण भासणार नाही आणि भविष्यात शासनाकडे फारशी मदत मागण्याची आवश्यकताही राहणार नाही.- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बँक.