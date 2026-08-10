Sugar Price: राज्यात साखरेचा तुटवडा, सणासुदीत भाव आणखी भडकण्याची शक्यता, किलोमागे किती मोजावे लागणार?

जुईनगर : गेल्या महिन्यापासून सातत्याने वाढत असलेल्या साखरेच्या दरांनी सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट पुरते बिघडवले आहे. यंदा साखरेचे उत्पादन घटल्याने बाजारात आवक कमी असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी कारखान्यांमधून मिळणाऱ्या साखरेच्या दरात मोठी पाढ झाली असून किरकोळ बाजारात साखरेने पन्नाशी ओलांडली आहे..आगामी दसरा आणि दिवाळीपूर्वी नवीन साखर बाजारात आली नाही, तर दर आणखी भडकण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. एपीएमसीत येणाऱ्या साखरेचा मुंबईसह उपनगरांमध्ये दरमहा जवळपास ४० हजार टन वापर होतो. यापैकी सुमारे ६० टक्के साखरेचा वापर मिठाई, बेकरी, पेये आणि इतर मिश्रित उत्पादनांसाठी केला जातो..Mumbai Local Train: मुलुंड स्टेशनमध्ये ट्रेनवर काहीतरी पडले; आग लागली.. धुरांचे लोट अन् मध्य रेल्वेची वाहतुक विस्कळीत Video .तर, उर्वरित ४० टक्के साखर घरगुती वापरासाठी विकली जाते. त्यामुळे साखरेच्या दरातील वाढीचा परिणाम केवळ घरगुती ग्राहकांवरच नव्हे, तर साखरेपासून तयार होणाऱ्या विविध खाद्यपदार्थांवरही होण्याची शक्यता आहे. राज्यात मागील वर्षी ऑक्टोबर ते सप्टेंबर या कालावधीत सुमारे ३८ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते..Mumbai Local: पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, लोकल ४५ मिनिटं उशिराने सुरू; प्रवाशांचे हाल .असे आहेत भाव१ जानेवारी ते जून या कालावधीत कारखान्यांमधून मिळणाऱ्या साखरेचा दर प्रतिकिलो सरासरी ३५ ते ३८ रुपयांच्या दरम्यान होता. मात्र, मागील काही महिन्यांत या दरात टप्प्याटप्प्याने वाढ होत कारखान्यांमधील साखरेचा दर आता ४६ ते ४८ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचला आहे. अनेक ठिकाणी साखरेचा किरकोळ दर प्रतिकिलो ५० रुपयांच्या पुढे गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.