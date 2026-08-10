मुंबई

Sugar Price: राज्यात साखरेचा तुटवडा, सणासुदीत भाव आणखी भडकण्याची शक्यता, किलोमागे किती मोजावे लागणार?

Sugar Production: राज्यात साखरेचे उत्पादन घटल्याने बाजारात आवक कमी झाली आहे. परिणामी सणासुदीत साखरेचे भाव आणखी भडकण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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जुईनगर : गेल्या महिन्यापासून सातत्याने वाढत असलेल्या साखरेच्या दरांनी सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट पुरते बिघडवले आहे. यंदा साखरेचे उत्पादन घटल्याने बाजारात आवक कमी असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी कारखान्यांमधून मिळणाऱ्या साखरेच्या दरात मोठी पाढ झाली असून किरकोळ बाजारात साखरेने पन्नाशी ओलांडली आहे.

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