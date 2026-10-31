मुंबई

Mumbai Local: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी लोकलचं वेळापत्रक कोलमडणार! अनेक गाड्यांच्या मार्गात बदल, काही ट्रेन रद्द; पाहा वेळापत्रक

Mumbai Local Megablock: मुंबई उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती आणि सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामं केली जाणार आहेत. यासाठी रविवारी मध्य रेल्वेच्या मुख्य आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
Mumbai Local Megablock

Mumbai Local Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. १) मध्य रेल्वेच्या मुख्य आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
central railway
Mega block
Western Railway