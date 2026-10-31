Mumbai Local: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी लोकलचं वेळापत्रक कोलमडणार! अनेक गाड्यांच्या मार्गात बदल, काही ट्रेन रद्द; पाहा वेळापत्रक

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. १) मध्य रेल्वेच्या मुख्य आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. .मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते विद्याविहारदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर, तर ट्रान्स हार्बर मार्गावरील ठाणे ते वाशी/नेरूळ अप आणि डाऊन मार्गावर ब्लॉक असेल. दरम्यान, पश्चिम रेल्वेवर बोरिवली ते भाईंदरदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर शनिवारी मध्यरात्री ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे रविवारी दिवसा पश्चिम रेल्वेवर कोणताही ब्लॉक नसेल..Ajay Devgn: अजय देवगणची उच्च न्यायालयात धाव, 'विमल' प्रकरणी एफडीएच्या नोटिशीला आव्हान.मध्य रेल्वेकुठे : सीएसएमटी ते विद्याविहारदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरकथी : सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३.५५ वाजेपर्यंतपरिणाम : या ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकल सीएसएमटी ते विद्याविहारदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या लोकल भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव आणि कुर्ला स्थानकांवर थांबतील. त्यानंतर विद्याविहार येथे पुन्हा डाऊन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. घाटकोपर येथून सुटणाऱ्या अप थीम्या मार्गावरील लोकल विद्याविहार ते सीएसएमटीदरम्यान अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील, या लोकल कुर्ला, शीव, माटुंगा, दादर, परळ आणि भायखळा स्थानकांवर थांबतील..ट्रान्स हार्बर मार्गकुठे : ठाणे ते वाशी/नेरूळ अप आणि डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावरकधी : सकाळी ११.१० ते सायंकाळी ४.१० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत ठाणे येथून वाशी, नेरूळ आणि पनवेलसाठी सुटणाऱ्या, तसेच वाशी, नेरूळ आणि पनवेल येथून ठाण्याच्या दिशेने सुटणाऱ्या लोकल सेवा रद्द राहतील..पश्चिम रेल्वेकुठे - बोरिवली ते भाईंदरदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावरकधी - शनिवारी रात्री ११.३० ते रविवारी पहाटे ४.३० वाजेपर्यंतपरिणाम: या ब्लॉकदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गावरील सर्व जलद लोकल विरार-वसई रोड ते बोरिवलीदरम्यान धीम्या मार्गावर चालवण्यात येतील. या कालावधीत काही लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत..Maharashtra FDA : ‘एफडीए’चे चार अधिकारी निलंबित, कारवाईत अनियमितता आणि गैरव्यवहार; २१ जणांची चौकशी.दिवा स्थानकात आज रात्री ब्लॉकरेल्वे स्थानकात कल्याणच्या दिशेकडील पादचारी पुलाचे गर्डर बसवण्यासाठी मध्य रेल्वेकडून शनिवारी मध्यरात्री विशेष ट्राफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. १ नोव्हेंबरला पहाटे १.१० ते ४.२५ या वेळेत मुंब्रा ते दातिवलीदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकवर हा ब्लॉक असेल. या कामामुळे लांब पल्ल्याच्या दोन गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे..ब्लॉकमुळे १ नोव्हेंबरला सुटणारी गाडी क्रमांक ११०९९ लोकमान्य टिळक टर्मिनस-मडगाव एक्स्प्रेस मध्यरात्री १२.४५ ऐवजी पहाटे ४ वाजता सुटणार आहे. त्यामुळे ही गाडी नियोजित वेळेपेक्षा तीन तास १५ मिनिटे उशिराने रवाना होईल. गाडी क्रमांक १२१३४ मंगळुरू-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्स्प्रेस निळजे स्थानकात पहाटे ३.३४ ते ४.२५ या वेळेत थांबवून ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी बदललेल्या वेळापत्रकाची नोंद घेऊन प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.